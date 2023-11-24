Чи вплине "чорна п’ятниця" на курси валют: що буде з доларом

"Сезон "чорної п’ятниці" навряд чи істотно вплине на ринок валют", - сказав він.

За його словами, по-перше, курсові позначки на готівковому ринку формуються з огляду на курс міжбанку з додаванням певного відсотка (в середньому 1-1,5%) до міжбанківського курсу.

Лєсовий нагадав, що на безготівковому ринку діє режим "керованої гнучкості" з частими змінами поточних курсів, які залежать від попиту та пропозиції. "Однак регулятор своєчасно вживає заходів, аби уникнути будь-яких кризових явищ. Іншими словами, готівковий ринок не надто відірваний від міжбанку", - додав він.

По-друге, зазначив експерт, "чорна п’ятниця", не надто вже вагомий приклад для "шаленого" сплеску обмінних операцій на готівковому ринку.

"На відміну від передсвяткових періодів, коли зазвичай частина громадян може обміняти якісь валютні заощадження для приготувань до свята (це відбувається в основному на Різдво, Новий рік та Великдень), "чорна п’ятниця" зачіпає незначну кількість громадян, що мають фінансову змогу придбати щось за більш вигідною ціною. Наскільки це явище масове, це велике питання особливо під час війни", - сказав Лєсовий.

Він припустив, що в переддень різдвяних свят пропозиція на готівковому ринку може несуттєво зрости (на 10-15%). І відповідно на певний час може дещо скоротитися різниця між безготівковим і готівковим курсами (до 1,0-0,7%).

"Чорна п’ятниця"

"Чорна п'ятниця" - це традиційний американський захід, який відзначається в останню п'ятницю листопада, на наступний день після святкування Дня подяки. Цей день є одним з найбільших та найпоширеніших днів річних знижок та розпродажів.

У багатьох країнах, де прийнято відзначати "чорну п'ятницю", різні магазини, торговельні мережі та онлайн-роздрібні платформи пропонують значні знижки на свої товари та послуги. Це може бути важливий шанс для споживачів отримати товари за зниженими цінами перед початком різдвяних покупок.

Термін "чорна п'ятниця" виник у США і відси поширився на інші країни. Початково він пов'язаний із тим, що це був день, коли роздрібні торговці виходили з "червоних цифр" (фінансових втрат) в "чорні цифри" (прибутку) завдяки великим обсягам продажів.

Ставлення українців до "чорної п’ятниці"

Результати онлайн-опитування Rakuten Viber показали, що 66% українців не вірять у знижки в "чорну п’ятницю" та вважають це маркетинговим ходом. Ще 20% респондентів не чекають на знижки, просто купуючи те, що треба та коли треба. 13% опитаних вірять, що знижки в "чорну п’ятницю" є: 6,5% збираються полювати на знижки, інші 6,5% вірять, проте не планують шопінг. Тільки 1% українців не чули про "чорну п’ятницю".

Відповіді на питання "Якщо відкладали шопінг в очікуванні "чорної п’ятниці", що плануєте придбати?" розподілилися таким чином: