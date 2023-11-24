Повлияет ли "черная пятница" на курсы валют: что будет с долларом

"Сезон "черной пятницы" вряд ли существенно повлияет на рынок валют", - сказал он.

По его словам, во-первых, курсовые отметки на наличном рынке формируются с учетом курса межбанка с добавлением определенного процента (в среднем 1-1,5%) к межбанковскому курсу.

Лесовой напомнил, что на безналичном рынке действует режим "управляемой гибкости" с частыми изменениями текущих курсов, зависящих от спроса и предложения. "Однако регулятор своевременно принимает меры, чтобы избежать любых кризисных явлений. Другими словами, наличный рынок не слишком оторван от межбанка", - добавил он.

Во-вторых, отметил эксперт, "черная пятница", не слишком весомый пример для "безумного" всплеска обменных операций на наличном рынке.

"В отличие от предпраздничных периодов, когда обычно часть граждан может обменять какие-то валютные сбережения для приготовлений к празднику (это происходит в основном на Рождество, Новый год и Пасху), "черная пятница" затрагивает незначительное количество граждан, имеющих финансовую возможность приобрести что-то по более выгодной цене. Насколько это массовое явление, это большой вопрос особенно во время войны", - сказал Лесовой.

Он предположил, что в канун рождественских праздников предложение на наличном рынке может незначительно возрасти (на 10-15%). И соответственно на время может несколько сократиться разница между безналичным и наличным курсами (до 1,0-0,7%).

"Черная пятница"

"Черная пятница" - это традиционное американское мероприятие, которое отмечается в последнюю пятницу ноября, на следующий день после празднования Дня благодарения. Этот день является одним из самых больших и распространенных дней годовых скидок и распродаж.

Во многих странах, где принято отмечать "черную пятницу", разные магазины, торговые сети и онлайн-розничные платформы предлагают значительные скидки на свои товары и услуги. Это может быть важным шансом для потребителей получить товары по сниженным ценам перед началом рождественских покупок.

Термин "черная пятница" возник в США и распространился на другие страны. Первоначально он связан с тем, что это был день, когда розничные торговцы выходили из "красных цифр" (финансовых потерь) в "черные цифры" (прибыли) благодаря большим объемам продаж.

Отношение украинцев к "черной пятнице"

Результаты онлайн-опроса Rakuten Viber показали, что 66% украинцев не верят в скидки в "черную пятницу" и считают это маркетинговым ходом. Еще 20% респондентов не ждут скидок, просто покупая то, что нужно и когда нужно. 13% опрошенных верят, что скидки в "черную пятницу" есть: 6,5% собираются охотиться за скидками, остальные 6,5% верят, однако не планируют шопинг. Только 1% украинцев не слышали о "черной пятнице".

Ответы на вопрос "Если откладывали шопинг в ожидании "черной пятницы", что планируете приобрести?" распределились следующим образом: