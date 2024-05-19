Чи вплине не чітка печатка у трудовій на зарахування стажу? Відповідь ПФУ

Як зазначили у ПФУ, людина самостійно може ознайомитись з інформацією про страховий стаж та розмір заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії, на веб-порталі електронних послуг ПФУ через особистий кабінет.

У випадку, якщо ж у трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи - для підтвердження стажу обов'язково приймаються дані, які є у реєстрі застрахованих осіб.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні люди, які вийшли на пенсію, можуть мати під своєю опікою дітей до 18 років. У такому випадку їм передбачено надбавку до пенсійних виплат.

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