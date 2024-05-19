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Повлияет ли не четкая печать в трудовой на зачисление стажа? Ответ ПФУ

Иллюстративное фото: Пенсионный фонд объяснил, повлияет ли не четкая печать на трудовой стаж (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Нечеткий отпечаток печати в трудовой книжке не помешает засчитыванию стажа работы. Однако это возможно при условии, что данные об этом периоде имеются в Реестре застрахованных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как отметили в ПФУ, человек самостоятельно может ознакомиться с информацией о страховом стаже и размере заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии, на веб-портале электронных услуг ПФУ через личный кабинет.

В случае, если в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи - для подтверждения стажа обязательно принимаются данные, которые есть в реестре застрахованных лиц.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в Украине вышедшие на пенсию люди могут иметь под своей опекой детей до 18 лет. В таком случае им предусмотрена надбавка к пенсионным выплатам.

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