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Чи вплиаває Ель-Ніньйо на погоду в Україні: що кажуть синоптики

Фото: Погода в Україні може залежати від ль-Ніньйо (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ефект Ель-Ніньйо може впливати на погоду в Україні та всій Європі. Але цей вплив відчувається не завжди.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Опосередковано впливає, але такої прямої залежності немає. Якщо є Ель-Ніньйо, то обов’язково тепло в Україні та всій Європі, такого не спостерігається. Не завжди спрацьовує цей зв'язок", - сказала вона.

Як зазначила Голеня, ефект Ель-Ніньйо минулого року у світі відчувався влітку та восени. "В принципі, те, що в Україні була тепла осінь, можна опосередковано зв’язувати зі світовими процесами", - сказала вона.

Кліматичні зміни

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.

Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, високі температури взимку в Україні - досить часте явище в останні 20 років.

Нагадаємо, 2023 рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.

Ефект Ель-Ніньйо

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік, ознаменувався рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.

Явище Ель-Ніньйо, що викликає потепління, яке виникло в Північній півкулі навесні 2023 року і швидко розвивалося влітку, ймовірно, ще більше посилить спеку в 2024 році, оскільки Ель-Ніньйо зазвичай має найбільший вплив на глобальні температури після досягнення піку.

Ель-Ніньйо - це кліматичне явище, яке відбувається в Тихому океані. Воно характеризується аномально теплими температурами поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану, зазвичай навесні або влітку. Це явище має значний вплив на погоду та клімат у різних регіонах світу.

Під час Ель-Ніньйо звичайно спостерігається підвищення температури повітря в багатьох регіонах, а також зміни у вітровому режимі.

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