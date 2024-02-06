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Влияет ли Эль-Ниньо на погоду в Украине: что говорят синоптики

Фото: Погода в Украине может зависеть от ль-Ниньо (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Эффект Эль-Ниньо может влиять на погоду в Украине и всей Европе. Но это влияние ощущается не всегда.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Опосредованно влияет, но такой прямой зависимости нет. Если есть Эль-Ниньо, то обязательно тепло в Украине и всей Европе, такого не наблюдается. Не всегда срабатывает эта связь", - сказала она.

Как отметила Голеня, эффект Эль-Ниньо в прошлом году в мире ощущался летом и осенью. "В принципе, то, что в Украине была теплая осень, можно косвенно связывать с мировыми процессами", - сказала она.

Климатические изменения

Как сообщало РБК-Украина, на 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.

Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, высокие температуры зимой в Украине - довольно частое явление в последние 20 лет.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

Эффект Эль-Ниньо

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений.

Явление Эль-Ниньо, вызывающее потепление, возникшее в Северном полушарии весной 2023 года и быстро развивавшееся летом, вероятно, еще больше усилит жару в 2024 году, поскольку Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальные температуры после достижения пика.

Эль-Ниньо - это климатическое явление, которое происходит в Тихом океане. Оно характеризуется аномально тёплыми температурами поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, обычно весной или летом. Это явление оказывает значительное влияние на погоду и климат в разных регионах мира.

Во время Эль-Ниньо обычно наблюдается повышение температуры воздуха во многих регионах, а также изменения в ветровом режиме.

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