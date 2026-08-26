Чи внесли заставу за Мудру: що кажуть у ВАКС

У ВАКС уточнили, що за гендиректора з правових питань ОП Віктора Дубовика внесли 7 млн грн застави, визначеної судом як альтернативу триманню під вартою.

Раніше адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш повідомив "Суспільному", що частину застави за неї вже внесли кілька заставодавців.

Нагадаємо, Віктор Дубовик та Ірина Мудра є фігурантами пов’язаних між собою антикорупційних справ "Феміда" і "Форест Гамп".

Розгляд справи

Нагадаємо, засідання у справі розпочалося 21 серпня та продовжилося 24 і 25 серпня. Захист просив відкласти розгляд на тиждень через погіршення стану здоров’я підозрюваної. Суд частково задовольнив клопотання, перенісши виступ адвокатів на 24 серпня.

Під час першого слухання адвокати Ірини Мудрої просили проводити засідання у закритому режимі, посилаючись на розголошення приватної інформації про її сімейне життя. Однак ВАКС відхилив це клопотання.

25 серпня ВАКС обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 млнгривень.

У чому підозрюють Мудру

Раніше, 19 серпня, НАБУ і САП повідомили Мудрій про підозру в межах масштабної спецоперації "Форест Гамп", спрямованої на викриття високорівневої корупції.

За версією слідства, йдеться про злочинну групу, до якої входили високопосадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати, а також керівники державного банку.