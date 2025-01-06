Чи вийдуть США з НАТО під час президентства Трампа: думка експертів

США навряд чи вийдуть з НАТО під час керівництва 47-м президентом Дональдом Трампом. Водночас відкритим питанням залишається те, як Вашингтон ставитиметься до статті 5 й підтримки союзників.

Як пояснив голова правління громадської організації (ГО) "Центр стратегічних досліджень" Павло Жовніренко, ймовірно Трамп припинить погрози щодо виходу Штатів з НАТО. Раніше ж республіканець "мотивував" таким чином партнерів по альянсу збільшити витрати на оборону до 2% ВВП, що було, за словами експерта, "шантажем".

Водночас поняття "платити за рахунками" може бути ширшим й не факт, що у Трампа не з'являться інші вимоги, які буду пов'язанні із конкретними членами альянсу. Наразі ж не усі учасники альянсу змогли досягти витрати на оборону у розмірі 2% від ВВП.

"Не можу собі уявити, що формально Сполучені Штати вийдуть з НАТО, але яке саме ставлення буде до статті 5 і до допомоги іншим країнам альянсу - це відкрите питання", – зазначив аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд.

Жовніренко додав, що політика невтручання вкладається у попередні моделі поведінки Вашингтона під час світових воєн. В майбутньому Штати максимально відтягуватимуть пряму участь в якихось військових операціях, як це було під час двох світових воєн.

"Я не хочу бути "Касандрою", але виглядає так, що Штатам, можливо, буде потрібен новий Перл-Харбор для того, щоб вони впряглися", - додав експерт.