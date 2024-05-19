Чи вивела РФ ракетоносії в моря: відповідь ВМС

На ранок неділі, 19 травня, російські війська не вивели ракетоносії до Чорного та Азовського моря. Але один корабель із залпом у 8 "Калібрів" є у Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", - сказано у повідомленні.

За даними Морських сил, протягом останньої доби в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 11 суден; з них 6 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли, що українським бійцям вдалося здійснити низку активних штурмових дій проти росіян та покращити тактичне положення на фронті.

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