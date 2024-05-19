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Вывела ли РФ ракетоносители в моря: ответ ВМС

Воскресенье 19 мая 2024 07:39
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Вывела ли РФ ракетоносители в моря: ответ ВМС Иллюстративное фото: Россия не выводила в Чероне море ракетоносителя (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Утром воскресенья, 19 мая, российские войска не вывели ракетоносители к Черному и Азовому морю. Но один корабль с залпом в 8 "Калибров" находится в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 4 вражеских корабля, среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет", - говорится в сообщении.

По данным Морских сил, в течение последних суток в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

  • до Азовского моря – 11 судов; из них 6 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю – 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что украинским бойцам удалось совершить ряд активных штурмовых действий против россиян и улучшить тактическое положение на фронте.

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