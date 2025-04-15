Чи витримає РФ продовження війни з Україною? В ISW озвучили виклики, які чекають росіян

Як зазначила в коментарі РБК-Україна аналітик з питань Росії Інституту вивчення війни (ISW) Крістіна Гарвард, наразі російські війська здебільшого зосереджені на просуванні в Донецькій області. Це пов'язано з тим, що російське керівництво прагне окупувати всю територію Луганської та Донецької областей.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть ці зусилля, особливо – щоб захопити решту Донецької області у майбутньому. Вони будуть боротися за захоплення українського поясу фортець із сильно укріплених міст вздовж лінії Слов’янськ-Краматорськ-Костянтинівка", - каже Гарвард.

Однак, за її словами, захоплення цієї агломерації буде для Москви величезним викликом, оскільки потребуватиме чимало особового складу та озброєння.

Варто зауважити, що попри плани Путіна на фронті, здатність росіян продовжувати війну у нинішньому темпі після 2025 року під великим питанням. Адже наразі Росія проводить інтенсивні піхотні атаки, які призводять до великих втрат серед особового складу. На тлі цих подій Москва змушена пропонувати все більші фінансові стимули своїм громадянам, щоб набирати достатньо людей в армію для поповнення цих втрат.

"Здатність Росії продовжувати ці зусилля з криптомобілізації в середньостроковій перспективі є малоймовірною, оскільки російській економіці та казні буде важко підтримувати такий високий рівень витрат. Перед Путіним може постати жорстке рішення щодо проведення ще одного вкрай непопулярного часткового примусового призову, подібного до того, що ми бачили у вересні 2022 року", – каже Гарвард.

Іншою проблемою, з якою зіштовхнеться Росія в найближчі 12-18 місяців, є скорочення запасів обладнання. Російська оборонно-промислова база не може виробляти нові транспортні засоби чи артилерійські системи так швидко, щоб поповнювати поточні втрати на полі бою.

Кремль значною мірою покладається на свої запаси обладнання радянських часів. Але це обмежений ресурс, який прогнозовано вичерпається наприкінці 2025 або в 2026 році, додають в ISW.

"Росія могла б у майбутньому покластися на деяких своїх союзників і партнерів, щоби компенсувати будь-який дефіцит, але, ймовірно, у цих партнерських відносинах є певні обмеження. КНДР, можливо, захоче надати Росії більше військ, матеріальних засобів або техніки у майбутньому. Тоді як здатність Ірану постачати Росії бронетехніку, артилерійські системи чи боєприпаси обмежена через потенціал його ВПК. Китай же поки що, схоже, не бажає підтримувати Росію напряму", - вважає Гарвард.

Наступ Росії у Харківській області

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Росія вже фактично розпочала наступ на півночі та сході України.

Однак у Генштабі вважають, що це частина тих наступальних дій, які росіяни почали ще у травні 2024 року. Про принципові зміни на фронті не йдеться.