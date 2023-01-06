Чи вірять українці у суспільний "розкол" під час війни: дані опитування

І. "Конфлікт між політичним та військовим керівництвом України"

За даними опитування, лише 10% українців зараз вірять, що між політичним та військовим керівництвом існує серйозний конфлікт, і частка таких респондентів з вересня до грудня знизилася з 14% до 10%. Натомість з 71% до 77% стало більше тих, хто переконаний, що політичне керівництво України та військове командування діють злагоджено як одна команда із спільною метою перемогти у війні.

ІІ. "Влада України готова піти на неприйнятні компроміси з Росією"

Між вереснем і груднем стало трохи більше тих, хто вважає, що влада готова піти на неприйнятні компроміси з Росією (з 5% до 7%), але при цьому все одно абсолютна більшість (84%) українців зберігають переконаність, що влада не збирається і не піде на неприйнятні компроміси з Росією (у вересні було 87%).

ІІІ. "Захід втомився від України і хоче, щоб Україна домовлялася з Росією"

Також лише 15% українців вірять, що Захід втомлюється від України та хоче, щоб Україна вела перемовини з Росією (стільки ж було у вересні). Водночас з 73% до 76% стало більше тих, хто вважає, що Захід продовжує надавати підтримку України і очікує завершення війни на прийнятних для України умовах.

Як зазначають соціологи, хоча із заходу на схід дещо знижується впевненість в "об’єднавчих" інтерпретаціях, але фактично у всіх регіонах абсолютна більшість оптимістично оцінюють злагодженість дій військово-політичного керівництва, прихильність влади до безкомпромісного опору і продовження підтримки Заходом.

Подібна тенденція стосується і лінгвістичних категорій. Хоча російськомовні українці (які за національністю вважають себе українцями, але вдома переважно розмовляють російською мовою) дещо менш упевнені, але і серед них лише абсолютна меншість дотримуються наративів "розколу".

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, просування агентами російського впливу різних наративів і спрямовано на підрив України зсередини (зокрема, і в Україні є ряд публічних осіб різних професій, які свідомо чи несвідомо діють як провідники російських наративів).

"Наразі ми бачимо досить оптимістичну картину, що абсолютна більшість українців згуртовано відкидають безглузді російські наративи. Особливо важливою є регіональна єдність, тому що до самого повномасштабного вторгнення зберігалася відчутна регіональна диференціація за різним поглядами (що активно використовувалося росіянами), але наразі очевидно правдивим є "Схід і Захід разом". Те саме стосується і мови спілкування", - вважає соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 4-27 грудня 2022 року серед 2005 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.