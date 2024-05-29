Чи вимикатимуть завтра в Україні світло: що кажуть в "Укренерго"

В Україні у четвер, 30 травня, відключення електроенергії не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"30 травня відключення не прогнозуються", - повідомили у компанії.
Зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо.
Нагадаємо, у травні в Україні знову почали вимикати світло. Спочатку це були екстрені відключення, потім - за графіками.
Обмеження електропостачання пов'язані з дефіцитом в енергосистемі. Зокрема, причиною стало те що українські енергооб'єкти піддалися низці масованих російських ударів. В результаті було зруйновано кілька великих ТЕС та ТЕЦ.
Однак протягом останніх декілька днів ситуація змінилася - світло не вимикали.
Гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що така ситуація, ймовірно, пов'язана із тим, що один енергоблок АЕС вивели з ремонту.
Водночас, за словами експерта у сфері енергетики, влітку відключення світла в Україні можуть бути серйозніші через спеку та ремонти.
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