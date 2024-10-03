Чи вимикатимуть завтра світло за графіками: прогноз "Укренерго"

В Україні у п'ятницю, 4 жовтня, відключення світла за графіками не прогнозуються. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, 4 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.
Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами в денні години - з 10:00 до 16:00.
З початку цього року Росія вже здійснила десятки масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли як аварійні, так і планові відключення електроенергії.
Однак у вересні ситуація в енергосистемі покращилася, наразі світло не вимикають.
Водночас, як зазначають експерти, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.