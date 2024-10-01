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Чи вимикатимуть завтра світло за графіками: прогноз "Укренерго"

Ілюстративне фото: українцям розповіли про відключеня світла 2 жовтня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у середу, 2 жовтня, не вимикатимуть світло за графіками. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 2 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять максимально перенести споживання на період активної роботи СЕС.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десятки масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли як аварійні, так і планові відключення електроенергії.

Однак у вересні ситуація в енергосистемі покращилася, наразі світло не вимикають.

Водночас, як зазначають експерти, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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