Чи вимикатимуть українцям світло у суботу: прогноз "Укренерго"

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, цього року Україна знову була змушена повернутися до графіків відключення світла. Адже російські військові протягом весни завдали декілька масованих ударів по енергооб'єктах.

Окрім того, влітку ситуація погіршилась через аномальну спеку: українці використовували багато енергогенерації на охолодження приміщень.

Однак восени ситуація в енергосистемі покращилася, наразі світло не вимикають.

Водночас, як зазначають експерти, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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