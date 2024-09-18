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Чи вимикатимуть українцям світло 19 вересня: відповідь "Укренерго"

Ілюстративне фото: українцям відповіли, чи вимикатимуть світло 19 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 19 вересня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла.Однак українців просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 19 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", - сказано у повідомленні.

Попри це, у вечірні години зберігається необхідність ощадливого споживання. Тому українців просять економно користуватися електроенергією та уникати одночасного ввімкнення кількох енергоємних приладів, особливо під час пікових годин з 16:00 до 22:00.

Відключення світла в Україні

З початку 2024 року Росія здійснила десятки атак на енергетичну інфраструктуру України.

Після весняних ударів понад 80% генераційних потужностей країни було знищено, що призвело до важкої ситуації з електропостачанням. Через це запроваджували як аварійні, так і планові відключення електроенергії. Влітку, зокрема в липні та серпні, ситуація дещо стабілізувалася.

Однак на початку осені Україна знову повернулася до графіків відключень світла. Причиною цього стали російські атаки, а також аномальна спека влітку, яка значно збільшувала споживання електроенергії.

У травні уряд доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" забезпечити справедливі графіки відключень світла.

 

Як заявили у Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), всі оператори систем розподілу мають вчасно надавати актуальну інформацію про відключення світла.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що російські війська готуються до нових ударів по енергосистемі України.

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