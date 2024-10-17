Чи вимикатимуть українцям світло 18 жовтня: прогноз "Укренерго"

Нагадаємо, що відключення світла в Україні може відбуватися через кілька причин, серед яких основними є планові або аварійні відключення через енергетичну кризу, спричинену пошкодженням інфраструктури під час війни.

У зв'язку з нестачею електроенергії електрики вигадали графіки відключення світла це розклад, за яким тимчасово відключається електропостачання в окремих районах або на певних об'єктах.

Такі графіки складаються для оптимізації роботи електромережі в умовах дефіциту електроенергії або для запобігання аварійним ситуаціям.

Зауважимо, що, за даними експертів, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Це пов'язано з тим, що через російські обстріли наразі генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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