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Чи вимикатимуть українцям світло 18 жовтня: прогноз "Укренерго"

Фото: графіки відключення світла на 18 жовтня не прогнозуються (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Відключення світла за графіками в Україні у п'ятницю, 18 жовтня, не прогнозуються. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС - з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, що відключення світла в Україні може відбуватися через кілька причин, серед яких основними є планові або аварійні відключення через енергетичну кризу, спричинену пошкодженням інфраструктури під час війни.

У зв'язку з нестачею електроенергії електрики вигадали графіки відключення світла це розклад, за яким тимчасово відключається електропостачання в окремих районах або на певних об'єктах.

Такі графіки складаються для оптимізації роботи електромережі в умовах дефіциту електроенергії або для запобігання аварійним ситуаціям.

Зауважимо, що, за даними експертів, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Це пов'язано з тим, що через російські обстріли наразі генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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