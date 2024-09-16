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Чи вимикатимуть українцям світло 17 вересня: відповідь "Укренерго"

Фото: світло в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 16 вересня, застосовувати графіки відключення світла не планують. Однак варто обмежити споживання потужних приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".

"17 вересня заходи обмеження не прогнозуються", - повідомили в "Укренерго".

Водночас в компанії закликали українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.

"Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", - додали в "Укренерго".

 

Відключення світла в Україні

Зазначимо, що вже кілька місяців, як Україна знову повернулась до графіків відключення світла. Головною причиною цього стали російські атаки, однак влітку ситуацію сильно погіршувала аномальна спека, яка збільшувала об'єми споживання електроенергії.

У травні цього року Кабінет міністрів доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" забезпечити справедливі графіки відключень світла.

А нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що всі оператори систем розподілу мають вчасно надавати актуальну інформацію про відключення світла.

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Війна Росії проти УкраїниВідключеня світлаЕнергетики