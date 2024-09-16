Чи вимикатимуть українцям світло 17 вересня: відповідь "Укренерго"

Відключення світла в Україні

Зазначимо, що вже кілька місяців, як Україна знову повернулась до графіків відключення світла. Головною причиною цього стали російські атаки, однак влітку ситуацію сильно погіршувала аномальна спека, яка збільшувала об'єми споживання електроенергії.

У травні цього року Кабінет міністрів доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" забезпечити справедливі графіки відключень світла.

А нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що всі оператори систем розподілу мають вчасно надавати актуальну інформацію про відключення світла.

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