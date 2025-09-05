Чи відвідає Віткофф Київ після запрошення Єрмака: що кажуть у МЗС
Запрошення керівника Офісу президента України Андрія Єрмака для спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа відвідати Київ залишається чинним.
Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
У Тихого запитали, чи приїде Віткофф до Києва після запрошення Єрмака.
"Запрошення залишається в силі", - коротко відповів речник МЗС.
При цьому він не уточнив, чи прийняв запрошення Віткофф.
Варто зауважити, що спецпредставник президента США вже кілька разів відвідував Москву і зустрічався там із російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому в Україну він не приїжджав.
Зустріч Єрмака і Віткоффа
Нагадаємо, минулого тижня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відвідав Нью-Йорк і зустрівся зі спецпредставником президента США з Близького Сходу Стівом Віткоффом.
За словами Єрмака, вони обговорювали просування реальної дипломатії для завершення війни РФ проти України, а також забезпечення всіх домовленостей між Києвом і Вашингтоном.
Також після зустрічі керівник ОП запевнив, що США не змушують Україну віддавати свої території Росії.
При цьому керівник ОП зазначив, що запросив Віткоффа відвідати Україну в найближчому майбутньому.