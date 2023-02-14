Чи відмовиться Україна від гривні у разі інтеграції з ЄС: відповідь заступника голови НБУ

"Думаю, ми до цього ще не готові і не будемо готові ще досить тривалий час.

Країни Південної Європи, які увійшли до Єврозони, насамперед Греція та Португалія, зіштовхнулися з багатьма проблемами в монетарній сфері. Якщо їх порівнювати з країнами, які залишили власні валюти, зокрема з Чехією та Польщею, то вибір буде явно на користь останніх", - заявив Ніколайчук.

Як пояснив заступник НБУ, він чув від своїх колег з центробанків інших країн про плани увійти до Єврозони, однак питання зобов'язання є довгостроковим й наразі жодні кроки щодо введення євро не приймаються.

"Для нашої країни мати власну валюту, автономну монетарну політику – це скоріше благо, ніж недолік. Хоча пан Бендукідзе після революції 2014 року дотримувався думки, що Україні свою монетарну політику краще передати на аутсорсинг, зафіксувати обмінний курс, а в ідеалі взагалі перейти на євро", - зауважив заступник голови НБУ.

Ніколайчук додав, що Бендукідзе не вірив у те, що Україна зможе ефективно використовувати цей механізм, у зв'язку з чим від нього ліпше відмовитись. Однак з того часу в країні прогресували інституційні спроможності центрального банку.

"Тому, мені здається, не варто поспішати в напрямку відмови від власної валюти та автономної монетарної політики", - додав Ніколайчук.