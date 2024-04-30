Чи відчувають у Данії загрозу нападу Росії: відповідь посла

Більшість громадян Данії відчувають упевненість на тлі російської загрози через те, що вони є членами НАТО. Попри це уряд та ЗМІ країни постійно фокусують увагу на війні в Україні, не даючи населенню забути, що коїться в серці Європи.

"Я думаю, що більшість людей відчувають упевненість через те, що ми є членом НАТО, а ми є членом НАТО вже багато років, починаючи з 1948 року, тож це довга спадщина, і це принесло в нашу країну почуття безпеки", - пояснив Міккельсен.

Тому, за його словами, це не викликає велике занепокоєння серед населення, але люди знають, що щось відбувається.

Згадавши про свій візит до Харкова, посол Данії зауважив, що це європейський мегаполіс у самому серці Європи, що зазнає нещадних бомбардувань.

"І такі речі не десь в Африці і не десь за межами Європи. Це є Європа, це наш континент, тут ми живемо. І це в країні, яка багато в чому дуже схожа на наше суспільство: це люди з такими ж цінностями, мисленням, уявленнями про своє життя та своє суспільство", - сказав Міккельсен.

На його думку, це стало одкровенням для багатьох данців, тому що у їхній країні гадали, що після холодної війни настане мир.

Не кінець історії

"Тепер ми зрозуміли, що це не кінець історії. Це було лише перегортання сторінки, і тепер ми, мабуть, повернулися до ситуації, яка не так відрізняється від тієї, яка була у нас протягом багатьох років під час холодної війни", - зауважив посол.

Водночас Міккельсен наголосив, що війна в Україні широко висвітлюється в данських ЗМІ і зараз, навіть через два роки.

"Це важлива частина того, що ми робимо в посольстві - переконатись, що це у центрі уваги, що про це не забувають, бо дуже багато чого відбувається на Близькому Сході та в інших місцях. Але це наш континент, це наш дім", - пояснив він.