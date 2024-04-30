Чувствуют ли в Дании угрозу нападения России: ответ посла

Большинство граждан Дании испытывают уверенность на фоне российской угрозы из-за того, что они являются членами НАТО. Несмотря на это, правительство и СМИ страны постоянно фокусируют внимание на войне в Украине, не давая населению забыть, что происходит в сердце Европы.

"Я думаю, что большинство людей испытывают уверенность в том, что мы являемся членом НАТО, а мы являемся членом НАТО уже много лет, начиная с 1948 года, поэтому это долгое наследие, и это принесло в нашу страну чувство безопасности", - пояснил Миккельсен.

Поэтому, по его словам, это не вызывает большого беспокойства среди населения, но люди знают, что что-то происходит.

Вспомнив о своем визите в Харьков, посол Дании отметил, что это европейский мегаполис в самом сердце Европы, испытывающий беспощадные бомбардировки.

"И такие вещи не где-то в Африке и не где-то за пределами Европы. Это Европа, это наш континент, здесь мы живем. И это в стране, которая во многом очень похожа на наше общество: это люди с такими же ценностями, мышлением, представлениями о своей жизни и своем обществе", - сказал Миккельсен.

По его мнению, это стало откровением для многих датчан, потому что в их стране думали, что после холодной войны наступит мир.

Не конец истории

"Теперь мы поняли, что это не конец истории. Это было лишь перелистывание страницы, и теперь мы, видимо, вернулись к ситуации, которая не так отличается от той, которая была у нас в течение многих лет во время холодной войны", - отметил посол.

В то же время Миккельсен подчеркнул, что война в Украине широко освещается в датских СМИ и сейчас, даже через два года.

"Это важная часть того, что мы делаем в посольстве - убедиться, что это в центре внимания, что об этом не забывают, потому что очень многое происходит на Ближнем Востоке и других местах. Но это наш континент, это наш дом", - объяснил он.