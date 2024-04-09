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Чи вдасться Росії влітку здійснити новий наступ на Харків: думка експерта

Харків, Вівторок 09 квітня 2024 09:57
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Чи вдасться Росії влітку здійснити новий наступ на Харків: думка експерта Фото: експерт оцінив, чи під силу росіянам новий наступ на Харків (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Юрченко
Експерт: Олександр Мусієнко

Росії навряд чи вдасться здійснити влітку новий наступ на Харків і взяти місто в оточення. Окупанти зосередяться на іншій ділянці фронту.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що під час можливого літнього наступу окупанти зосередять увагу на Донбасі. Головні зусилля ворог сконцентрує на тих напрямках, що і зараз - Авдіївка та Часів Яр.

На думку експерта, Харків та Вугледар стануть допоміжними або відволікаючими. Таким чином росіяни будуть намагатися розтягнути українські сили.

"Саме тому я думаю, що основне угрупування діятиме у Донецькій та Луганській областях. Припускаю, що будуть бої та обміни ударами вздовж кордону між Харківською та Бєлгородською областями. Але Росії не вдасться взяти Харків в оточення, а тим більше захопити його", - додав експерт.

Харків під обстрілами

Російські окупаційні війська останніми днями посилили обстріли Харкова та області. На тлі цього загарбники також почали знову атакувати українську енергетику.

Ситуація у Харкові складна, місто щодня перебуває під обстрілами. Крім того, у Харкові та області діють відключення світла.

Вчора, 8 квітня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові, під час якої обговорили, як захистити місто.

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