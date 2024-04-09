ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удастся ли России летом осуществить новое наступление на Харьков: мнение эксперта

Харьков, Вторник 09 апреля 2024 09:57
UA EN RU
Удастся ли России летом осуществить новое наступление на Харьков: мнение эксперта Фото: эксперт оценил, по силам ли россиянам новое наступление на Харьков (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко
Эксперт: Александр Мусиенко

России вряд ли удастся совершить летом новое наступление на Харьков и взять город в окружение. Оккупанты сосредоточатся на другом участке фронта.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что во время возможного летнего наступления оккупанты сосредоточат внимание на Донбассе. Главные усилия враг сконцентрирует на тех направлениях, что и сейчас - Авдеевка и Часов Яр.

По мнению эксперта, Харьков и Угледар станут вспомогательными или отвлекающими. Таким образом, россияне будут пытаться растянуть украинские силы.

"Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями. Но России не удастся взять Харьков в окружение, а тем более захватить его", - добавил эксперт.

Харьков под обстрелами

Российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Харькова и области. На фоне этого захватчики также начали снова атаковать украинскую энергетику.

Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелами. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света.

Вчера, 8 апреля, президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове, во время которого обсудили, как защитить город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине Война России против Украины Оккупанты
NEWS
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак