Удастся ли России летом осуществить новое наступление на Харьков: мнение эксперта
России вряд ли удастся совершить летом новое наступление на Харьков и взять город в окружение. Оккупанты сосредоточатся на другом участке фронта.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак".
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что во время возможного летнего наступления оккупанты сосредоточат внимание на Донбассе. Главные усилия враг сконцентрирует на тех направлениях, что и сейчас - Авдеевка и Часов Яр.
По мнению эксперта, Харьков и Угледар станут вспомогательными или отвлекающими. Таким образом, россияне будут пытаться растянуть украинские силы.
"Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями. Но России не удастся взять Харьков в окружение, а тем более захватить его", - добавил эксперт.
Харьков под обстрелами
Российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Харькова и области. На фоне этого захватчики также начали снова атаковать украинскую энергетику.
Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелами. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света.
Вчера, 8 апреля, президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове, во время которого обсудили, как защитить город.
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