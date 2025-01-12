Штурмовики РФ проникли в бойові порядки ЗСУ на одному з напрямків фронту
Російські окупанти проникли у бойові порядки ЗСУ на Лиманському напрямку фронту. Їх виявляють і знищують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця".
Зазначається, що на Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували українські позиції в районах населених пунктів Копанка, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі.
"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться у повідомленні.
На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки, Піщаного, Петропавлівки та Зеленого Гаю. Спроби окупантів не були успішними. Також ворог безуспішно штурмував позиції Сил оборони в Білогорівці на Сіверському напрямку.
скриншот deepstatemap.live
Ситуація на фронті
За даними Генштабу ЗСУ, на фронті за минулу добу відбулося 184 бойові зіткнення. Найактивнішим напрямком залишається Покровський. Там за останню добу українські захисники зупинили 77 наступальних дій агресора.
Також активні бої точаться на Курахівському, Краматорському та Курському напрямках.
Днями у мережі повідомили, що росіяни повністю окупували місто Курахове. Проте Сили оборони заперечують цю інформацію.
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