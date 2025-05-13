Чи варто Україні вести переговори у Стамбулі без Путіна: пояснення експерта

"Позиція України чітка, послідовна і зрозуміла. Вона була озвучена вже багато разів протягом двох місяців. Я зараз акцентую увагу на терміні в два місяці, бо це є свідченням того, як вже Росія затягує процес. Ідея про 30-денне перемир'я була озвучена США, Україна і підтримана європейськими країнами на початку березня", - заявив експерт.

Однак, за його словами, з того моменту Росія різними способами та методами намагається затягувати перемовний процес. Тобто Кремль дійсно готовий зустрічатися і обговорювати будь-що, але це лише ілюзія мирних переговорів.

"Якщо подивитися на хід подій і на хронологію, то може скластися, що Путін використовує ілюзорність перемовного процесу. Це для нього як димова завіса, яка дає можливість декларувати, що він начебто за припинення війни. Єдине, що просто є в нього свої вимоги, своє бачення, як це зробити, а в цей час продовжувати вести бойові дії, в цей час продовжувати застосовувати ракети і дрони, вбивати громадян України", - додав Мусієнко.

Жодних перемовин заради перемовин

Те ж саме, на думку Мусієнка, буде і в Стамбулі. Російський диктатор Володимир Путін не приїде, але відправить своїх представників.

"Треба розуміти, що Путін не приїде. Моє переконання, ну, практично на 100% його там і не буде. Я дотримуюсь цієї точки зору. Звичайно, він прийшле замість себе Лаврова, Ушакова і інших персонажів, які так чи інакше були долучені до перемовного процесу зі Сполученими Штатами раніше", - пояснив експерт.

Україна, на його думку, теж відправить делегацію у Стамбул, окрім президента, однак позиція української сторони має бути чітка і послідовна.

"Тобто ми теж повинні розуміти, що сам факт зустрічі і перемовини, заради перемовин нам не потрібно. Нам потрібен результат. У нас є порядок денний, того, на чому ми наполягаємо і на чому ми стоїмо. Перше, це повне, всеосяжне і безумовне, що варто підкреслити припинення вогню. Після цього продовження дискусій і вже далі погодження параметрів, які технічні моменти мають бути, консультації і так далі", - розказав Мусієнко.

Зустріч без особливих результатів

При цьому експерт додав, що президент Володимир Зеленський як головнокомандувач ЗСУ не буде зустрічатися з представниками Кремля, лише з Путіним, який, ймовірно, не приїде.

"Відтак, я не покладаю значних надій на цю зустріч, тому що, скоріш за все, навіть якщо вона відбудеться на рівні делегацій, буде мати технічний характер. Ми, вочевидь, почуємо вимоги від Кремля щодо припинення вогню. Не треба вірити, тому що вони говорять навіть щодо припинення вогню. І, звичайно, що Росія озвучить якісь свої вимоги", - зазначив Мусієнко.

Ілюзія перемовин і затягування з боку Росії

Для Росії критично важливо продемонструвати, що є процес, тобто концентруватись не на результаті, а на процесі, вважає експерт.

"Дійсно, зустрічаються і нібито ж іде якийсь перемовний процес, правда? Нібито ж якісь консультації, ну, значить, якщо вони зустрічаються, то нібито ж ми стали до припинення вогню, а потім і до миру на крок ближче. Але насправді це все ілюзія. І це все театр, трагікомедія, яку створює Кремль", - говорить Мусієнко.

А далі, за його словами, почнеться знову затягування переговорів, поки російські війська намагатимуться просунутися в Донецькій області.

"Вони скажуть, нам потрібно проконсультуватися з Путіним або ще там з кимось, треба поїхати до Москви, давайте зустрінемось 25-го тепер. А потім приїдуть 25-го, скажуть, шо ми так довго поговорили, але ще треба погодити деякі моменти, давайте зустрінемося 5 чи 15 червня. І так цей процес можна тягнути до осені, а протягом літа вести наступальні дії на Донеччині. Мета яких захоплення Донецької області що собі зараз ставить Кремль як пріоритет на цю кампанію літнього наступу", - пояснив Мусієнко.

Тому єдиним виходом із цієї ситуації, на його думку, є тиск на Кремль, щоб вона відчула втрати у фінансовому та економічному стані. А доти Путін продовжить водити увесь світ за ніс, маніпулювати і створювати ілюзорність мирного процесу.