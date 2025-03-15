Чи варто Україні скасовувати переведення годинників: що кажуть експерти

Чому хочуть скасувати переведення годинників

Питання про скасування переведення годинників в Україні порушували ще у 2011 році, але суспільство не дійшло єдиної думки через аргументи як "за", так і "проти". Це питання досі залишається відкритим.

Україна розглядає можливість скасування переведення годинників через кілька причин:

географічний фактор - 85% території країни розташовані в межах другого часового поясу (зимового часу), тільки частина Закарпаття - у першому, а Луганська область, Донецька область, східні частини Харківської та Запорізької областей - у третьому. Тому саме зимовий час доцільно закріпити на всій території країни;

- 85% території країни розташовані в межах другого часового поясу (зимового часу), тільки частина Закарпаття - у першому, а Луганська область, Донецька область, східні частини Харківської та Запорізької областей - у третьому. Тому саме зимовий час доцільно закріпити на всій території країни; суперечки щодо економічної вигоди - деякі експерти стверджують, що перехід на літній час призводить до економії, але вона не настільки суттєва, аби всю країну двічі на рік переводити на "нові часові рейки";

- деякі експерти стверджують, що перехід на літній час призводить до економії, але вона не настільки суттєва, аби всю країну двічі на рік переводити на "нові часові рейки"; психологічний комфорт - зміна часу викликає стрес і дискомфорт у більшості людей. Організму потрібно кілька днів або навіть тижнів, щоб звикнути до нового режиму, що впливає на працездатність, настрій і загальне самопочуття;

- зміна часу викликає стрес і дискомфорт у більшості людей. Організму потрібно кілька днів або навіть тижнів, щоб звикнути до нового режиму, що впливає на працездатність, настрій і загальне самопочуття; вплив на здоров'я та ритм життя - дослідження показують, що зміни часу можуть негативно впливати на біологічні ритми людей, підвищувати рівень стресу та погіршувати самопочуття, відповідно скасування переведення часу усуне цю загрозу для українців;

- дослідження показують, що зміни часу можуть негативно впливати на біологічні ритми людей, підвищувати рівень стресу та погіршувати самопочуття, відповідно скасування переведення часу усуне цю загрозу для українців; зручність для ведення бізнесу з міжнародними партерами - скасування переведення часу зробило б роботу українських компаній передбачуванішою, особливо у сфері міжнародної торгівлі, логістики та фінансів. Менше плутанини в розкладах і часових поясах - зручніше для партнерів та інвесторів.

Що кажуть економісти про доцільність зміни часу

Годинники почали переводити, щоб люди могли раціональніше використовувати світловий день та економити електроенергію.

"Під час війни питання переведення годинників точно не пріоритетне завдання, яке має вирішувати Верховна Рада. Крім того, якщо Зеленський підпише законопроект, то ми не будемо економити і, відповідно, ми будемо змушені збільшити витрати електроенергії. Тобто нам доведеться її імпортувати, щоб забезпечити роботу підприємств та житлових будинків", - пояснює керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS, експерт з економіки Ілля Несходовський.

Підрахунки показують, що найбільше витрат електроенергії відбувається вранці, коли люди збираються на роботу та ввечері після повернення, а зміна часу може зменшити ці витрати.

"Переведення годинників дозволяє економити мільярди доларів. Люди, які працюють з дому, можуть самі планувати свій день і використання електроенергії. Але у нас ще є підприємства, де розпорядок прив'язаний до конкретних годин, а також бюджетні установи, такі як лікарні, дитячі садочки, школи, які не можуть коригувати час роботи, щоб зменшити споживання електроенергії. Тому економічний фактор є достатньо ваговим для переведення часу", - додає експерт.

Переведення годинників дозволяє економити на освітленні, зокрема вуличному (фото: Getty Images)

Що думають лікарі про переведення годинників

Лікарі переважно заявляють, що зміна часу негативно впливає на здоров'я українців, оскільки призводить до порушення біоритмів.

"Я не підтримую переведення годинників, бо людям важко пристосовуватись до нового часу. Особливо це складно для активних людей і тих, у кого вже є розлади сну, емоційне та психологічне перевантаження, а також для людей із хронічними захворюваннями. А зважаючи на той стрес, в якому зараз живуть українці, то їм важко дасться ця адаптація", - каже сомнолог Софія Устянецька.

Вона радить за два-три тижні до переведення годинників починати перелаштовуватись на новий режим і змінювати години засинання та прокидання.

"Буває, що до нас звертаються люди із порушенням сну саме після переходу на літній час. Українцям варто дбати про якісний сон, він має тривати 7-9 годин", - говорить експерт.

Також дотримуватись режиму сну радить психіатр-нарколог Євген Скрипник.

"Коли ми переходимо на літній час, у нас можуть бути перепади тиску, головний біль, сонливість або навпаки - порушення сну і ми можемо страждати безсонням. Також може бути загострення хронічних хвороб, таких як гіпертонічна хвороба, і тривожних розладів, депресій. Це може тривати близько двох тижнів", - каже Скрипник.

Лікар радить більше гуляти на свіжому повітрі, оскільки це допомагає адаптуватись. Також слід у цей період менше користуватися гаджетами: телефоном, дивитися телевізор тощо.

"До початку повномасштабної війни в Україні лікарі радили людям заздалегідь готуватися до переведення годинників: поступово раніше лягати спати та прокидатися зранку. Але зараз у більшості з нас режим залежить від безпекової ситуації. Тому не варто фокусуватися на тому, що ми переводимо годинники і це не буде проблемою", - говорить.