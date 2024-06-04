Чи варто побоюватися, якщо Україна зіб'є літак над РФ зброєю Заходу: у Бундестазі відповіли

Якщо Україна використовуватиме західну зброю для знищення російських літаків над територією РФ, то ескалації очікувати не варто.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі DW заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

У Штрак-Ціммерман поцікавилися, чи варто Заходу побоюватися на тлі загроз Москви після того, як Україні дозволили застосовувати західну зброю для ударів по РФ. Зокрема, що станеться, якщо Україна знищить літак окупантів над російською територією. "Це означає лише те, що у Росії стане менше на один літак, який летів у напрямку України, щоб завдавати ударів і вбивати українців", - відповіла голова оборонного комітету.