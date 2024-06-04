ua en ru
Вт, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стоит ли опасаться, если Украина собьет самолет над РФ оружием Запада: в Бундестаге ответили

Берлин, Вторник 04 июня 2024 18:13
UA EN RU
Стоит ли опасаться, если Украина собьет самолет над РФ оружием Запада: в Бундестаге ответили Фото: Мари-Агнес Штрак-Циммерман, глава оборонного комитета Бундестага (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Если Украина будет использовать западное оружие для уничтожение российских самолетов над территорией РФ, то эскалации ожидать не стоит.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии DW заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

У Штрак-Циммерман поинтересовались, стоит ли Западу опасаться на фоне угроз Москвы после того, как Украине разрешили применять западное оружие для ударов по РФ. В частности, что произойдет, если Украина уничтожит самолет оккупантов над российской территорией.

"Это значит лишь то, что у России станет меньше на один самолет, который летел в направлении Украины, чтобы наносить удары и убивать украинцев", - ответила глава оборонного комитета.

Что предшествовало

Напомним, 31 мая немецкое издание Bild написало о том, что власти Германии разрешили Украине наносить удары по России предоставленным оружием.

Как уточняли журналисты, ВСУ могут бить немецким оружием не дальше, чем на 40 км от границы.

Пользоваться переданным вооружением для ударов по России Украине разрешила не только Германия, но еще ряд стран. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бундестаг Росавиация Война в Украине
NEWS
Не только в Киеве. В областях начали вводить экстренные отключения света
Не только в Киеве. В областях начали вводить экстренные отключения света
DAILY
Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны