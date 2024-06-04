Стоит ли опасаться, если Украина собьет самолет над РФ оружием Запада: в Бундестаге ответили

Если Украина будет использовать западное оружие для уничтожение российских самолетов над территорией РФ, то эскалации ожидать не стоит.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии DW заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

У Штрак-Циммерман поинтересовались, стоит ли Западу опасаться на фоне угроз Москвы после того, как Украине разрешили применять западное оружие для ударов по РФ. В частности, что произойдет, если Украина уничтожит самолет оккупантов над российской территорией. "Это значит лишь то, что у России станет меньше на один самолет, который летел в направлении Украины, чтобы наносить удары и убивать украинцев", - ответила глава оборонного комитета.