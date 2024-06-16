Чи варто переводити машину на газ: чотири "за" і чотири "проти"

Здається, ідея газифікації легкового авто стара як світ, але серед автомобілістів все ще залишається чимало скептиків. Проте їхні сумніви, так само як і аргументи апологетів ГБО, мають під собою достатньо підстав. Поговоримо про перше і про друге.

Перш ніж почати економити до половини сум на заправці машини газом, на неї треба встановити ГБО – тобто зробити певну інвестицію. Сума чимала, порядку 500 – 700 євро, що цілком справедливо змушує автовласників замислитись про доцільність переобладнання і про його технічні подробиці.

Плюси машини з ГБО

Зрозуміло, що головна перевага автомобіля з ГБО у можливості заправлятись дешевим пальним. Тому що літр автомобільного скрапленого пропан-бутану в Україні (як і в усій Європі, доречи) коштує на рівні 45 – 60 % від ціни літру бензину А-95. Попутно власник отримує низку інших переваг:

Низька ціна газу;

Сприятливі для ресурсу умови роботи двигуна на пропан-бутані. Газ загорається в цилінрах легше, ніж бензин, до того ж газ не змиває з деталей оливу, як це буває з бензином, а значить, деталі служать довше;

Більший сумарний запас ходу на двох видах пального при двох повних баках;

Більша надійність автомобіля завдяки двом паливним системам на борту, фактично дублюючим одна одну.

Важливий нюанс у тому, що економію на пальному при переході на газ не можна вираховувати напряму через різницю в ціні. Тому що пропан-бутану типовий мотор зазвичай споживає на 10-15% більше, аніж бензину. Проте і газ теж нечасто рівно вполовину дешевше від бензину, бо в залежності від сезону та ринкової ситуації ціна LPG змінюється в діапазоні 40 – 60 % від ціни найбільш популярного бензину А-95. Але в середньому економія виходить на рівні 40 – 50 %.

Мінуси роботи на газі

Якщо газове обладнання правильно підібране і при встановленні біло добре налаштоване, єдиним суттєвим недоліком ГБО залишатиметься збільшений апетит двигуна. Але є ще декілька не дуже приємних дрібниць:

Більша витрата палива;

Зменшення корисного об’єму багажника через розміщення у ньому балону з газом;

Потреба у плановому ТО для газового обладнання. Так само як у бензиновій паливній системі, в газовій треба замінювати фільтри і інспектувати стан трубопроводів;

Потреба частішого контролю клапанних зазорів у ГРМ (на моторах без гідрокомпенсаторів);

Слід також сказати про неможливість (точніше, фінансову недоцільність) переводу на газ деяких моделей двигунів. Проте, досвідчені інсталятори ці мотори добре знають, і заздалегідь обговорюють всі нюанси з власником.

Коротко

Як показує багаторічний досвід величезного українського автопарку, в абсолютній більшості випадків фінансовий сенс у встановленні ГБО є. Але за умови, що комплект обладнання буде якісним і що встановлювати його на машину будуть кваліфіковані інсталятори. Тому що дешеві компоненти потребуватимуть додаткового сервісу та ремонту, що зведе економію нанівець. Можливі винятки щодо сенсу купівлі ГБО – психологічний бар’єр власника (я достатньо заможний, щоб їздити на бензині) і короткий термін, на який куплена зазначена машина. До речі, строк окупності газифікації можна вирахувати на онлайн-калькуляторі, що є на сайтах компаній-інсталяторів.