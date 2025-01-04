Штраф за відсутність "страховки" будуть виписувати через камери на дорогах? Що каже поліція

В мережі пишуть про запровадження автоматичних штрафів при відсутності "страховки". Але ця інформація не відповідає дійсності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність "страховки" в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності", - зазначив він.
Як пояснив Білошицький, наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.
"Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення. Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення", - зазначив він.
Представник поліції підкреслив, що це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі повідомлять громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше.
Водночас Білошицький нагадав, що дане порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й безпека.
В Україні набув чинності новий закон про страхування відповідальності автовласників. У зв'язку з цим очікується подорожчання полісів ОСЦПВ ("автоцивілка"), а також інші зміни в правилах автострахування.
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