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Штраф за відсутність "страховки" будуть виписувати через камери на дорогах? Що каже поліція

Україна, Субота 04 січня 2025 14:50
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Штраф за відсутність "страховки" будуть виписувати через камери на дорогах? Що каже поліція Фото: українцям пояснили, чи варто очікувати автоматичного штрафу, якщо немає "страховки" (facebook com khmelpolice)
Автор: Наталія Гурковська

В мережі пишуть про запровадження автоматичних штрафів при відсутності "страховки". Але ця інформація не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність "страховки" в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності", - зазначив він.

Як пояснив Білошицький, наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

"Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення. Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення", - зазначив він.

Представник поліції підкреслив, що це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі повідомлять громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше.

Важливий момент

Водночас Білошицький нагадав, що дане порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й безпека.

Нові правила для "автоцивілки" та "Зеленої карти" з 1 січня

В Україні набув чинності новий закон про страхування відповідальності автовласників. У зв'язку з цим очікується подорожчання полісів ОСЦПВ ("автоцивілка"), а також інші зміни в правилах автострахування.

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