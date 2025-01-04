ua en ru
Сб, 04 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Штраф за отсутствие "страховки" будут выписывать по камерам на дорогах? Что говорит полиция

Украина, Суббота 04 января 2025 14:50
UA EN RU
Штраф за отсутствие "страховки" будут выписывать по камерам на дорогах? Что говорит полиция Фото: украинцам объяснили, стоит ли ожидать автоматического штрафа, если нет "страховки" (facebook com khmelpolice)
Автор: Наталия Гурковская

В сети пишут о введении автоматических штрафов при отсутствии "страховки". Но эта информация не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"В сети распространяется информация о якобы начале фиксации и штрафах на водителей за отсутствие "страховки" в автоматическом режиме. Эта информация не соответствует действительности", - отметил он.

Как пояснил Билошицкий, пока нет законодательных оснований для применения системы автофиксации в отношении именно этого правонарушения.

"Нужны изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих этот вопрос, где нужно предусмотреть возможность фиксации именно этого правонарушения. Система автофиксации пока технически не адаптирована для фиксации этого нарушения", - отметил он.

Представитель полиции подчеркнул, что этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме сообщат гражданам заранее, из официальных источников, как и раньше.

Важный момент

В то же время Билошицкий напомнил, что данное нарушение может фиксироваться во время остановки транспортного средства полицейскими, как и раньше, поэтому полис надо оформлять, ведь это не только требование закона, но и безопасность.

Новые правила для "автогражданки" и "Зеленой карты" с 1 января

В Украине вступил в силу новый закон о страховании ответственности автовладельцев. В связи с этим ожидается подорожание полисов ОСАГО ("автогражданка"), а также другие изменения в правилах автострахования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция Киева Страховка Штрафы
NEWS
Хакеры ГУР в День рождения Буданова атаковали российскую компанию, - источник
Хакеры ГУР в День рождения Буданова атаковали российскую компанию, - источник
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты