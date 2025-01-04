Штраф за отсутствие "страховки" будут выписывать по камерам на дорогах? Что говорит полиция

В сети пишут о введении автоматических штрафов при отсутствии "страховки". Но эта информация не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"В сети распространяется информация о якобы начале фиксации и штрафах на водителей за отсутствие "страховки" в автоматическом режиме. Эта информация не соответствует действительности", - отметил он.

Как пояснил Билошицкий, пока нет законодательных оснований для применения системы автофиксации в отношении именно этого правонарушения.

"Нужны изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих этот вопрос, где нужно предусмотреть возможность фиксации именно этого правонарушения. Система автофиксации пока технически не адаптирована для фиксации этого нарушения", - отметил он.

Представитель полиции подчеркнул, что этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме сообщат гражданам заранее, из официальных источников, как и раньше.

Важный момент

В то же время Билошицкий напомнил, что данное нарушение может фиксироваться во время остановки транспортного средства полицейскими, как и раньше, поэтому полис надо оформлять, ведь это не только требование закона, но и безопасность.