Чи варто купувати китайські авто: кілька важливих застережень

Насправді брендів, щодо яких можна беззастережно сказати: "Так, цю машину однозначно можна купувати", у світі не так вже і багато. На їхньому фоні всі інші марки доводиться супроводжувати певними "але" і "якщо". І в цьому плані китайські машини вже зрівнялися з більшістю інших, хіба що застереження у них часом специфічні.

Отже, сучасного "китайця" можна "брати", якщо:

Якщо він новий. Довговічність не є коником китайських автовиробників – принаймні, тих, які відомі в Україні. Йдеться і про основні агрегати, і про витратні деталі, і про матеріали оздоблення інтер’єру. Поглиблюється питання обмеженістю сервісної мережі і частою зміною моделей, за якою не завжди встигають постачальники автозапчастин.

Якщо ви не збираєтесь користуватись машиною багато років. Власне, це продовження попереднього застереження: китайська машина з салону і китайська машина у віці 5 – 7 років – як то кажуть, дві великі різниці. "Китайця" важливо вчасно продати ще й тому, що він втрачає в ціні набагато швидше, ніж більшість європейських марок та інших азіатських марок.

Якщо ви хочете щось сучасне і яскраве. Китайські дизайнери і конструктори вже давно і добре навчилися підхоплювати свіжі тенденції у стайлінгу та техніці. Надувний двигун безпосереднього впорскування у парі з преселективним роботом – нормальна справа для машини китайської марки. Та й зовні всі вони в гіршому випадку цілком привабливі.

Якщо ви хочете отримати сучасне авто за відносно невеликі гроші

Відверто дешевих китайців на ринку вже немає, і це добре – тому що приріст ціни пішов на підвищення технічного рівня і якості виготовлення. Але в цілому "китаєць" все одно буде дешевшим за найдешевшого однокласника більш відомої марки – при тому що в перші роки користування обидва не матимуть технічних проблем.

Якщо ви не налаштовані отримати машину з купою систем безпеки

Складних електронних помічників водія, які наближають машину до статусу самокерованої, на машинах з Піднебесної поки що немає. Але в даному питанні китайці на правильному шляху.

Якщо ви не маєте амбіцій щодо володіння породистим авто

Те, що справді дуже важко знайти серед китайських моделей (хоча такі приклади теж є) – шляхетності в поведінці машини і в реакціях на кермі і педалях. Такі речі мало того що досягаються ціною великих інженерних зусиль, так ще й потребують піввікової конструкторської школи – з чим, як відомо, у китайських марок поки що проблеми.

Коротко

Те, чого ви точно не зможете знайти в "китайцях" – це статусності і престижу. І це не якісь там ефемерні речі, це реальна втрата грошей при продажі машини після кількох років користування. Ми не хочемо сказати, що це велика проблема, до цього просто слід бути готовим. І ще одна підказка: намагайтесь не обирати машину від найдешевших китайських брендів – серед них найважче знайти добротну і міцну модель. А своя табель про ранги у "китайців" вже є – і це, до речі, ще одна ознака їхнього зростання.