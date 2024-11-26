Чи варто боятися прокльонів і як на них реагувати: пояснення ПЦУ

Чи варто боятися прокльонів і як на них реагувати

У Православній Церкві України нагадали, що коли людина чує на свою адресу (або на адресу своїх близьких) прокльони та лайку, мимоволі виникає бажання "цього не чути, віддалитися, закритися, відгородитися від них і від людини, яка їх поширює, аби не почуватися "забрудненим".

Зазначається, що це - цілком адекватна реакція духовно здорової людини на нестримний спалах зла, вилив чиєїсь пекучої ненависті, сплеск руйнівного гніву (якими і є по суті людські прокляття).

У ПЦУ зауважили, що чітку відповідь на запитання "Як реагувати на прокльони?" можна знайти в Новому Завіті (у першому Посланні святого апостола Петра).

"Не платіть злом за зло або лихослів'ям за лихослів'я. А, навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословення", - йдеться там.

У ПЦУ додали, що прокляття є запереченням благословення.

"Гріховне, беззаконне прокляття, подібно до всякого іншого зла, своєї сутності не має, воно не здатне до творення, а лише до руйнування. Воно як паразит, як хвороба, як гниття, що розкладає поживне, роблячи з нього непотріб… І якщо говорити про прокляття від людини, то, найперше, воно розкладає і псує душу того, хто проклинає", - розповіли українцям.

Прокльони у ПЦУ порівняли з вірусною хворобою, адже реакція того, кого проклинають, залежить "від міцності "імунітету".

"Тобто, якщо людина стикається з раптовим виливом на неї негативу, маючи міцну віру, мир у серці, розважливість - вона не буде вразливою перед прокльонами слабкої людини", - пояснили вірянам.

Уточнюється, що зазвичай одні люди проклинають інших, перебуваючи "у стані порушеної душевної рівноваги, в стані душевного болю, хвороби".

Українцям нагадали також влучні слова одного з найшанованіших грецьких святих Паїсія Святогорця: "Якщо людина когось проклинає, це значить, що в неї є злоба. Людина проклинає іншу людину, коли з пристрастю, з обуренням бажає їй зла... Той, на кого спрямовано проклін, може мучитись в цьому житті. Однак той, від кого виходить проклін, мучиться в цьому житті та буде мучитися в житті іншому. Тому що, якщо він не покається і не висповідається, то там буде покараний Богом як злочинець".

"Але ви запитаєте: як же не проклинати ворога? Краще зло не проклинати, а присікати, боротися з ним. Бо проклинаючи його, ви чините дії, які уподібнюють вас до джерела цього зла, до диявола", - додали у ПЦУ.

Наголошується, що зло перемагається добром.

"Наших ворогів засліплює ненависть, а нам освічує шлях любов, а допомагає взаємопідтримка, братерство, небайдужість, єднання. Це і є те добро, яке здатне перемогти зло - дієвіше за будь-які прокльони", - підсумували у ПЦУ.

Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)