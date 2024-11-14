Чи утримають ЗСУ до кінця року Курську область: прогноз аналітика

Українські війська зможуть утримати Курську область під своїм контролем до кінця року. За цей час росіяни, ймовірно, матимуть просування, але точно не зможуть повернути всі території.

"Я не думаю, що неминуче. От коли ви кажете про Курахове, то там неминуче наш гарнізон буде виходити, але дивлячись, коли саме. А в Курській області зовсім інша ситуація", - сказав Коваленко.

На його думку, ЗСУ у Курській області можуть до Нового року "тримати зону комфорту".

"Я не сумніваюсь, що у Суджі будуть Новий рік зустрічати з привітанням людини, яка буде до них звертатись з Києва. Я цілком впевнений, що частина Курської області буде залишатися. Інше питання площа, бо так чи інакше росіяни матимуть просування, але до кінця року вони не зможуть повернути всі території Курської області", - вважає експерт.