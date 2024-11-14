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Удержат ли ВСУ до конца года Курскую область: прогноз аналитика

Четверг 14 ноября 2024 20:33
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Удержат ли ВСУ до конца года Курскую область: прогноз аналитика Фото: украинские военные в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник
Эксперт: Александр Коваленко

Украинские войска смогут удержать Курскую область под своим контролем до конца года. За это время россияне, вероятно, будут продвигаться, но точно не смогут вернуть все территории.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Я не думаю, что неизбежно. Вот когда вы говорите о Курахове, то там неизбежно наш гарнизон будет выходить, но смотря когда именно. А в Курской области совсем другая ситуация", - сказал Коваленко.

По его мнению, ВСУ в Курской области могут до Нового года "держать зону комфорта".

"Я не сомневаюсь, что в Судже будут Новый год встречать с приветствием человека, который будет к ним обращаться из Киева. Я вполне уверен, что часть Курской области будет оставаться. Другой вопрос площадь, потому что так или иначе у россиян будет продвижение, но до конца года они не смогут вернуть все территории Курской области", - считает эксперт.

Бои в Курской области

Напомним, в августе Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области, заняв более сотни населенных пунктов (более 1 тысячи квадратных километров). Сейчас там идут бои, россияне пытаются отбить свои территории.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, задачей украинских бойцов в Курской области является уничтожение врага на его территории.

По его словам, в течение почти трех месяцев боевых действий в Курской области российская сторона потеряла более 20 тысяч военнослужащих. Также была уничтожена 1101 единица российской военной техники и вооружения.

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