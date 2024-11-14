Удержат ли ВСУ до конца года Курскую область: прогноз аналитика

Украинские войска смогут удержать Курскую область под своим контролем до конца года. За это время россияне, вероятно, будут продвигаться, но точно не смогут вернуть все территории.

"Я не думаю, что неизбежно. Вот когда вы говорите о Курахове, то там неизбежно наш гарнизон будет выходить, но смотря когда именно. А в Курской области совсем другая ситуация", - сказал Коваленко.

По его мнению, ВСУ в Курской области могут до Нового года "держать зону комфорта".

"Я не сомневаюсь, что в Судже будут Новый год встречать с приветствием человека, который будет к ним обращаться из Киева. Я вполне уверен, что часть Курской области будет оставаться. Другой вопрос площадь, потому что так или иначе у россиян будет продвижение, но до конца года они не смогут вернуть все территории Курской области", - считает эксперт.