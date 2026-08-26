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Чи уріжуть пенсію через допомогу від ООН: юристка назвала ключові умови

06:30 26.08.2026 Ср
2 хв
Як не втратити частину пенсії через міжнародну допомогу?
aimg Олена Чупровська
Фото: Юристка пояснила, за яких умов благодійна допомога не зашкодить пенсії (Getty Images)

Тисячі українців протягом війни отримували гроші від ООН, Червоного Хреста чи інших міжнародних фондів.

Про те, чи вважаються ці кошти доходом і чи можуть через них урізати пенсію, РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Головне

  • Деякі види допомоги можна отримати тільки за відсутності виплат від інших фондів.
  • Правило діє лише за двох умов - статус донора і статус отримувача.
  • Благодійна допомога від офіційних організацій не входить до річного доходу платника податків.

Чи вважається благодійна допомога доходом

"З початку повномасштабного вторгнення чимало міжнародних благодійних організацій надавало і продовжує надавати благодійну допомогу. Разом з тим, в Україні наявні ряд соціальних пільг, які залежать від доходу особи, і постало питання, чи мають виплати благодійних організацій впливати на право такі виплати отримувати", - розповіла Олена Воронкова.

Проте сама по собі благодійна допомога не вважається доходом.

"У Податковий кодекс України було внесено зміни і чітко врегульовано, що благодійна допомога, отримана визначеною категорією осіб, не входить до річного доходу платника податків", - додала юристка.

За яких умов виплати не рахують як дохід

За словами адвоката, правило діє лише за двох умов:

  • допомога має надходити від офіційно зареєстрованих благодійних організацій;
  • особа, яка її отримує, повинна мати відповідний статус - учасника бойових дій, внутрішньо переміщеної особи тощо.

"У випадку підтвердження обох статусів - надавача та отримувача - дохід не має враховуватись ані для пільг, ані для виплат", - зазначила Воронкова.

Коли варто обирати лише одну програму допомоги

"Разом з тим, є окремі види допомог, в умовах отримання яких зазначено, що отримати їх можна тільки за відсутності отримання виплат від інших міжнародних фондів. Тому для прийняття рішення щодо того, на яку з допомог подаватись, треба зважати усі фактори", - підсумувала юристка.

Нагадаємо, стаж роботи у Польщі можуть зарахувати для права на пенсію в Україні, якщо українського стажу для цього не вистачає. Для цього потрібен формуляр PL-UA 6, який оформляє польський ZUS.

Сума самої пенсії при цьому рахується виключно за українським законодавством - враховується тільки стаж, набутий на території України.

Також ми писали, що деякі категорії жінок мають право на достроковий вихід на пенсію у 50 років. Втім, треба відповідати кільком критеріям.

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