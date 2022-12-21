Чи уповільнилось постачання зброї Заходом: відповідь експерта

Союзники дещо уповільнили постачання озброєння для України через об’єктивні причини. Після того, як у перші місяці війни велика кількість зброї була передана, запущені процеси, йде виробництво.

"Наші союзники розраховують свій план постачання. Нам би хотілося, щоб кожного разу було все більше і більше західного озброєння. Але вони йдуть згідно зі своїм планом", - сказав він.

За його словами, озброєння ще також потрібно виробити, адже не секрет, що в них самих зброї не так багато, щоби вести саме тривалі війни. "Натівські" армії були розраховані на проведення блискавичних швидких кампаній, а не на війни, що тривають роками.

У перші місяці війни була більша кількість зброї передана. Зараз запущені процеси, йде виробництво. Тому об'єктивно є певне сповільнення, пояснив експерт.

"Але ми платимо найвищу ціну, ми боремося, платимо життями своїх людей - отже, дайте нам частину свого національного озброєння. Чим швидше нам його дасте - тим швидше ми реалізуємо ще принаймні кілька успішних операцій", - зазначив Кузан.

Водночас він вважає, що немає жодних об'єктивних причин, чому Україн досі не отримує танків, винищувачів, тих же ракет ATACMS чи систем ППО у нормальній кількості.

"Це виключно політичне рішення і вони не обумовлені ніякими об'єктивними факторами. З тих дій, які вчиняють західні уряди, ми бачимо, що є політика війни. І ця політика, на жаль, спрямована на те, щоб надати нам лише оборонну зброю, наприклад, лише системи ППО, Stinger, Javelline тощо - це не є наступальна зброя, а також легку броньовану техніку на кшталт "Хамві" - ними, звичайно, далеко не будеш наступати. Тобто можна проводити якісь окремі наступальні операції, але ти не можеш звільняти свою територію на "Хамві", коли проти тебе йдуть танки Т-72", - сказав Кузан.

За його словами, якщо подивитися на заяви радника Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, то вони полягають у тому, що США не повинні дати Україні програти, а Росії - виграти. Тобто заяви полягають не в тому, що ми повинні перемогти Росію. "Це, здавалося б, такі дрібнички, але вони дуже суттєві. От коли ми почуємо, що Україна має перемогти Росію, вигнати її армію з усіх окупованих територій - тоді це вже буде перший сигнал того, що політика війни змінюється", - зазначив експерт.