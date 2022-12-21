Замедлились ли поставки оружия Западом: ответ эксперта

Союзники несколько замедлили поставки вооружений для Украины по объективным причинам. После того как в первые месяцы войны большое количество оружия было передано, запущены процессы, идет производство.

"Наши союзники рассчитывают свой план поставок. Нам бы хотелось, чтобы каждый раз было все больше и больше западных вооружений. Но они идут согласно своему плану", - сказал он.

По его словам, вооружения еще также нужно произвести, ведь не секрет, что у них самих оружия не так много, чтобы вести именно продолжительные войны. "Натовские" армии были рассчитаны на проведение молниеносных быстрых кампаний, а не на продолжающиеся годами.

В первые месяцы войны было большее количество оружия передано. Сейчас запущены процессы, идет производство. Поэтому объективно определенное замедление, объяснил эксперт.

"Но мы платим самую высокую цену, мы боремся, платим жизнями своих людей - значит, дайте нам часть своих национальных вооружений. Чем быстрее нам его дадите - тем быстрее мы реализуем еще по крайней мере несколько успешных операций", - отметил Кузан.

В то же время он считает, что нет никаких объективных причин, почему Украина до сих пор не получает танков, истребителей, тех же ракет ATACMS или систем ПВО в нормальном количестве.

"Это исключительно политические решения и они не обусловлены никакими объективными факторами. Из тех действий, которые предпринимают западные правительства, мы видим, что есть политика войны. И эта политика, к сожалению, направлена на то, чтобы предоставить нам только оборонное оружие, например, только системы ПВО, Stinger, Javelline и т.д. - это не наступательное оружие, а также легкая бронированная техника вроде "Хамви" - ими, конечно, далеко не будешь наступать, то есть можно проводить какие-то отдельные наступательные операции, но ты не можешь освобождать свою территорию на "Хамви", когда против тебя идут танки Т-72", - сказал Кузан.

По его словам, если посмотреть на заявления советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, то они заключаются в том, что США не должны дать Украине проиграть, а России - выиграть. То есть заявления состоят не в том, что мы должны победить Россию. "Это, казалось бы, такие мелочи, но они очень существенные. Вот когда мы услышим, что Украина должна победить Россию, выгнать ее армию со всех оккупированных территорий - тогда это уже будет первый сигнал того, что политика войны меняется", - отметил эксперт.