Чи треба оновлювати документи на зброю під час війни- роз’яснення адвоката

У багатьох українців, які мають зареєстровану зброю, термін дії дозволів уже давно закінчився. Але під час воєнного стану працюють свої правила.

Чи треба зараз переоформлювати документи і що буде, якщо цього не зробити - РБК-Україна дізналося у адвокатки АБ Романа Сацика Марії Ганіної .

Вона зазначає, що під час дії воєнного стану в Україні дозволи на зброю автоматично продовжуються. Це закріплено у Наказі МВС №195 від 18 березня 2022 року. Водночас, після завершення воєнного стану власники зброї мають 10 днів, щоб оновити документи.

Попри автоматичне продовження дозвільних документів на час війни, власникам зброї варто слідкувати за термінами і за можливості оновлювати документи заздалегідь. Це можна зробити як особисто, так і в електронному форматі, без зайвих черг та бюрократії.

Дозволи продовжуються, але з нюансами

Відповідно до чинного законодавства, строк дії дозволів продовжується на період до 10 днів після завершення воєнного стану. Це означає, що під час війни дозвіл формально залишається чинним. Але після закінчення воєнного стану документи необхідно поновити.

"Продовжувати дозвіл на зброю під час воєнного стану не заборонено. Це можна зробити не тільки шляхом звернення до Національної поліції, а й в онлайн-режимі через електронний кабінет інформаційного сервісу "Єдине вікно для громадян", - пояснює Ганіна.

Як оформити дозвіл на зброю під час війни

Отримати дозвіл на придбання, зберігання та носіння зброї можна кількома способами:

через підрозділи Національної поліції України;

безпосередньо в магазині зброї, який має відповідну ліцензію;

онлайн - через електронний кабінет "Єдине вікно для громадян".

Зараз в Україні працює Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) - це інформаційна система МВС, яка автоматизує облік процесів обігу зброї та дозволяє електронно подавати документи, перевіряти статус дозволів, верифікувати дані.

"ЄРЗ забезпечує облік прав на зброю, боєприпаси, вибухові матеріали, а також дозволяє зберігати й верифікувати інформацію про суб’єктів цих прав", - зазначає адвокатка.