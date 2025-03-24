Як отримати дозвіл на зброю в Україні та кому можуть відмовити: пояснення юриста

В Україні дедалі більше людей цікавляться, як отримати дозвіл на зброю. Проте процедура його отримання має свої нюанси: від медичних довідок до курсів стрільби.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів старший юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько .

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Кому дозволено мати зброю в Україні

За словами експерта, в Україні дедалі більше людей цікавляться, як отримати дозвіл на зброю - чи то для самозахисту, чи для полювання або спорту. Особливо актуальним це питання стало після початку воєнного стану та запуску у 2023 році Єдиного реєстру зброї (який спростив облік зброї для цивільних).

"Але процедура отримання дозволу досі має свої нюанси: від медичних довідок до курсів стрільби", - зауважив юрист.

Він пояснив, що в цілому володіти зброєю в Україні можуть не всі. Хто має таке право - чітко визначає чинне законодавство.

"По-перше, це залежить від віку: мисливську гладкоствольну рушницю можна отримати з 21 року, а нарізну - з 25", - розповів Лобунько.

Холодну чи пневматичну зброю дозволяють з 18 років, а травматичну - лише певним категоріям осіб (наприклад журналістам чи правоохоронцям у відставці) - з 21 року.

"По-друге, важливо не мати судимостей. Якщо у вас є непогашена судимість, то права на дозвіл у вас немає", - повідомив старший юрист практики військового права.

Крім того, потрібно відповідати певним критеріям по здоров'ю.

"Психічні розлади, залежність від наркотичних та психотропних - це автоматична відмова від нарколога та психіатра", - зауважив фахівець.

Остання умова - людина повинна вміти поводитися зі зброєю. Для цього доведеться пройти спеціальні курси.

Як оформити дозвіл на зброю: алгоритм дій

Лобунько розповів, що в цілому процес отримання дозволу на зброю в Україні не надто складний, однак потребує часу та уваги до деталей. На практиці це виглядає так:

спершу потрібно піти до лікаря (вам знадобиться медична довідка, яка підтвердить, що у вас немає проблем зі здоров'ям, які заважають володіти зброєю - йдеться про стандартну форму 127/о, яку видають у поліклініці після огляду терапевта, психіатра та нарколога);

(вам знадобиться медична довідка, яка підтвердить, що у вас немає проблем зі здоров'ям, які заважають володіти зброєю - йдеться про стандартну форму 127/о, яку видають у поліклініці після огляду терапевта, психіатра та нарколога); після цього потрібні курси поводження зі зброєю (їх проводять спеціалізовані центри - навчають стріляти, доглядати за зброєю, розповідають про правила безпеки та по завершенню видають сертифікат, без якого заяву на дозвіл не приймуть);

(їх проводять спеціалізовані центри - навчають стріляти, доглядати за зброєю, розповідають про правила безпеки та по завершенню видають сертифікат, без якого заяву на дозвіл не приймуть); наступний крок - подача документів на отримання дозволу на зброю.

Юрист уточнив, що при цьому українцям потрібні:

паспорт;

ідентифікаційний код;

медична довідка;

сертифікат із курсів;

довідка про несудимість (її можна швидко отримати через додаток "Дія").

"Заяву подаєте або онлайн - через сайт МВС, або особисто - в поліції чи ТЦК та СП. Після цього чекаєте до 30 днів - правоохоронці перевіряють, чи маєте ви право на дозвіл. Якщо все добре, ви отримуєте дозвіл", - розповів експерт.

Він зауважив, що такий дозвіл діє три роки, проте потім його можна продовжити ще на п'ять років.

"Із дозволом ідете в магазин, купуєте зброю та реєструєте її в Єдиному реєстрі. Усе просто, якщо знати, куди звертатися і що робити", - повідомив юрист.

Кому і чому можуть відмовити у дозволі

У деяких випадках людині можуть відмовити у дозволі на зброю.

"Не всім вдається пройти цей шлях до кінця. Є кілька причин, через які вам скажуть "ні". Найпоширеніша - судимість. Якщо ви скоїли злочин і судимість ще не погашена - буде відмова", - розповів Лобунько.

Те саме, за його словами, стосується людей із серйозними проблемами зі здоров'ям (наприклад, якщо ви стоїте на обліку через психічні розлади чи залежність від наркотичних речовин).

Ще одна причина відмови - дійсність і актуальність поданих документів (адже підробка чи приховування фактів одразу вилізе назовні під час перевірки).

"І, звісно, якщо вам ще не виповнився потрібний вік для певного типу зброї, доведеться зачекати", - додав юрист.

Водночас він повідомив, що бувають випадки, коли відмову можна оскаржити.

"Наприклад, якщо поліція помилилася чи порушила процедуру. Але для цього потрібна допомога юриста, який розбереться в деталях і підготує позов до суду", - пояснив експерт.

Чи може знадобитись допомога юриста

На думку Лобунька, оформити дозвіл самостійно можливо, хоча це не завжди легко.

"Помилка в документах чи незнання нюансів можуть затягнути процес або призвести до відмови. Юрист допоможе зібрати все необхідне, перевірить, чи відповідаєте ви вимогам, а в разі відмови - оскаржить її в суді", - пояснив він.

Юрист додав: це особливо актуально, якщо справа заплутана чи ви не впевнені у своїх правах.

"Отримати дозвіл на зброю в Україні - реально, якщо ви готові пройти кілька простих етапів і відповідаєте вимогам закону. Але важливо пам'ятати: зброя - це не лише право, а й відповідальність. Якщо у вас немає судимостей, проблем зі здоров'ям і ви знаєте, як поводитися зі зброєю, процес буде лише питанням часу. А якщо виникнуть труднощі, юристи завжди готові допомогти", - підсумував експерт.