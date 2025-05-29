Надо ли обновлять документы на оружие во время войны: объяснение адвоката

У многих украинцев, которые имеют зарегистрированное оружие, срок действия разрешений уже давно закончился. Но во время военного положения работают свои правила.

Надо ли сейчас переоформлять документы и что будет, если этого не сделать - РБК-Украина узнало у адвоката АБ Романа Сацыка Марии Ганиной .

Она отмечает, что во время действия военного положения в Украине разрешения на оружие автоматически продолжаются. Это закреплено в Приказе МВД №195 от 18 марта 2022 года. В то же время, после завершения военного положения владельцы оружия имеют 10 дней, чтобы обновить документы.

Несмотря на автоматическое продление разрешительных документов на время войны, владельцам оружия стоит следить за сроками и по возможности обновлять документы заранее. Это можно сделать как лично, так и в электронном формате, без лишних очередей и бюрократии.

Разрешения продлеваются, но с нюансами

Согласно действующему законодательству, срок действия разрешений продлевается на период до 10 дней после завершения военного положения. Это означает, что во время войны разрешение формально остается в силе. Но после окончания военного положения документы необходимо возобновить.

"Продлевать разрешение на оружие во время военного положения не запрещено. Это можно сделать не только путем обращения в Национальную полицию, но и в онлайн-режиме через электронный кабинет информационного сервиса "Единое окно для граждан", - объясняет Ганина.

Как оформить разрешение на оружие во время войны

Получить разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия можно несколькими способами:

через подразделения Национальной полиции Украины;

непосредственно в магазине оружия, который имеет соответствующую лицензию;

онлайн - через электронный кабинет "Единое окно для граждан".

Сейчас в Украине работает Единый реестр оружия (ЕРЗ) - это информационная система МВД, которая автоматизирует учет процессов оборота оружия и позволяет электронно подавать документы, проверять статус разрешений, верифицировать данные.

"ЕРЗ обеспечивает учет прав на оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, а также позволяет хранить и верифицировать информацию о субъектах этих прав", - отмечает адвокат.