Чи треба мити овочі гарячою водою: вся правда і міфи

Чому овочі та фрукти потрібно мити

Овочі та фрукти часто потрапляють на стіл після транспортування, зберігання та численних контактів із руками продавців і покупців. Вони можуть містити залишки ґрунту, мікроби, пестициди або яйця паразитів.

Зараження інфекцією може відбутися навіть через банан, якщо не вимити шкірку перед очищенням. Особливо небезпечні немиті продукти для дітей, людей з ослабленим імунітетом та літніх людей.

Регулярне миття рук перед їжею не замінює потребу в очищенні самих продуктів. Тому миття овочів - це перший крок до здорового харчування.

Чим і як правильно мити плоди

Один із найкращих способів очищення - замочування у розчині харчової соди на 10-15 хвилин (1 ст. ложка на літр води). Такий метод безпечний, не змінює смак і добре змиває бруд та мікроорганізми.

Також можна використовувати розчин соди з лимонним соком або краплі ефірної олії чайного дерева, але після них обов’язково потрібно промити продукти чистою водою.

Якщо часу обмаль, плоди варто мити під протічною водою протягом 30-60 секунд, ретельно протираючи руками.

Не рекомендовано використовувати мило, мийні засоби або оцет - це може бути небезпечно для здоров’я і вплинути на смак. Навіть ті овочі й фрукти, які ви плануєте чистити, також потрібно мити перед тим.

Деякі овочі можна мити лише холодною водою (фото: Freepik)

Чи можна мити овочі гарячою водою

Гаряча вода може пошкодити структуру багатьох овочів і фруктів, знижуючи їхню поживну цінність. Особливо це стосується сирих овочів, які потім не піддаються термічній обробці.

Висока температура також може прискорити процес псування або зробити плоди млявими. Лише цитрусові (апельсини, лимони) іноді обдають гарячою водою, щоб краще зняти воскове покриття.

Але для всіх інших овочів і фруктів краще використовувати прохолодну або ледь теплу воду. Гаряча вода не є універсальним методом знезараження, і частіше шкодить, ніж допомагає.

Особливості миття різних видів овочів та зелені

Коренеплоди (картоплю, моркву, буряк) спочатку замочують у теплій воді, потім очищують щіткою або губкою.

спочатку замочують у теплій воді, потім очищують щіткою або губкою. Цибулю та капуст у слід звільнити від верхнього шару і мити під слабким напором прохолодної води.

у слід звільнити від верхнього шару і мити під слабким напором прохолодної води. Цвітну капусту краще розділити на суцвіття й прибрати пошкоджені частини перед промиванням.

краще розділити на суцвіття й прибрати пошкоджені частини перед промиванням. Зелень варто перебрати, видалити пожовклі листки й корінці, а тоді замочити в холодній воді на 10-15 хвилин. Після замочування зелень потрібно обполоснути під струменем чистої води.

Такий підхід забезпечує максимальну чистоту продуктів без втрати їхніх властивостей.