Чи треба гріти двигун машини перед поїздкою: що кажуть інженери та автовиробники

Звідки, власне, взялося питання прогріву мотора? А корінь проблеми – у самому принципі роботи двигуна внутрішнього згорання: він має робочу температуру не нижче 80 градусів, а часто більше 100 градусів. Але щоб прогріти його до такої температури, можна простояти на місці з працюючим мотором і чверть, і півгодини. Це втрата часу і пального, отже, зацікавленість автомобілістів у питанні не випадкова.

Чому погано "на холодну"

Теорія ДВЗ така, що тільки при робочій температурі він демонструє заявлену потужність і максимальний обертовий момент. І лише за робочої температури витрата палива буде такою, як обіцяє автовиробник у мануалі, що лежить з заводу у кожному бардачку. До того ж, через особливості змащування деталей холодний агрегат зношується сильніше. Нарешті, вихлоп непрогрітого двигуна найбільш шкідливий для атмосфери – принаймні, в теорії.

Що каже автовиробник

Позиція більшості сучасних автовиробників – прогрівати двигун не треба. Хіба що в сильний мороз і хіба що протягом хвилини-двох. Мовляв, електронне керування впорскуванням пального і запаленням разом з конструктивними заходами компенсують всі загрози, якими ще учора лякала нас їзда на “холодну”. Навіть в плані екології давно вже вжито заходів: каталізатор розташовано максимально близько до камер згорання, та ще й пального для швидшого прогріву в циліндри подається більше.

Проте на цьому фоні слід врахувати, що автовиробник жадає подати свою машину як максимально зручну у користуванні. А питання скорочення ресурсу його не хвилює, бо на гарантійний термін двигуна в будь-якому випадку вистачить.

Що кажуть водії

Пересічного українського водія, чесно кажучи, не обходить екологія – єдине, що для нього справді важливо, це час, який він має витратити на прогрів на місці, і кількість пального, яке при цьому буде випущено у вихлопну трубу. Тому автовласник найчастіше воліє відразу після запуску мотора швидше рушати в дорогу. І хіба що загроза скорочення ресурсу мотора може його в цій упевненості трохи похитнути – та й те у випадку, якщо він не збирається цю машину за рік – два продавати.

Що кажуть інженери

У холодному двигуні першою прогрівається саме камера згоряння і головка блоку – зона, де потрібна та сама робоча температура. Тобто для зниження апетиту “на холодну” прогрівати весь мотор необов'язково – достатньо, щоб хоча б частково прогрілися циліндр та головка.

І тут важливий момент: зрозуміло, що швидкість нагрівання циліндра залежить від кількості спаленого в ньому палива. А збільшити його кількість можна, навантаживши двигун – або високими обертами на холостому ході, або змусивши його приводити в дію автомобіль, вирушивши в дорогу. Головне при цьому, не перевантажувати мотор високими або надто низькими обертами і їх частою зміною.

Нарешті, багато хто з власників дизельних машин скаже вам, що взимку прогрівати його двигун на холостому ходу можна і півдня – нинішні дизелі настільки високоефективні, що не витрачають зайвого тепла, тримаючи тепловий баланс на оптимальному для згорання палива рівні. Більше того, сучасному дизелю з сучасними системами нейтралізації вихлопних газів тривала робота на холостому ходу шкідлива — сумнозвісний сажовий фільтр DPF так забивається швидше.

Коротко

Отже, пропонуємо вам відповідь на вибір: