UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи точаться бої у Нью-Йорку: що кажуть у ЗСУ

Фото: чи йдуть бої у самому Нью-Йорку Донецької області 11 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Силах оборони не підтверджують і не спростовують бої в самому селище Нью-Йорк Донецької області. При цьому росіяни не полишають спроб захопити його.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я не буду ні спростовувати, ні підтверджувати інформацію міжнародних і неміжнародних експертів, аналітиків. Я скажу, що Сили оборони ведуть бої й за цей населений пункт", - йдеться у повідомленні.

За його словами, окупанти не припиняють спроб захопити місто і проводить як активні штурмові дії, так і обстрілює і цей населений пункт з різних видів озброєння, а також з авіації.

Що відомо про ситуацію в районі Нью-Йорка

Селище Нью-Йорк знаходиться на Торецькому напрямку і розташоване за 5 км від тимчасово окупованої з 2014 року міста Горлівка. На цьому напрямку росіяни за останню добу атакували 24 рази, здійснивши 200 обстрілів.

За даними карти Deep State на 10 липня ворог продовжує тиск у бік центру Нью-Йорка, також фіксувалось просування біля Юр'ївки. Просування РФ у Нью-Йорку аналітики фіксували і 5 липня.

Ситуація в районі Нью-Йорка Донецької області (deepstatemap.live)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьНью-ЙоркВійна в Україні