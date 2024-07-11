Чи точаться бої у Нью-Йорку: що кажуть у ЗСУ

"Я не буду ні спростовувати, ні підтверджувати інформацію міжнародних і неміжнародних експертів, аналітиків. Я скажу, що Сили оборони ведуть бої й за цей населений пункт", - йдеться у повідомленні.

За його словами, окупанти не припиняють спроб захопити місто і проводить як активні штурмові дії, так і обстрілює і цей населений пункт з різних видів озброєння, а також з авіації.

Що відомо про ситуацію в районі Нью-Йорка

Селище Нью-Йорк знаходиться на Торецькому напрямку і розташоване за 5 км від тимчасово окупованої з 2014 року міста Горлівка. На цьому напрямку росіяни за останню добу атакували 24 рази, здійснивши 200 обстрілів.

За даними карти Deep State на 10 липня ворог продовжує тиск у бік центру Нью-Йорка, також фіксувалось просування біля Юр'ївки. Просування РФ у Нью-Йорку аналітики фіксували і 5 липня.

Ситуація в районі Нью-Йорка Донецької області (deepstatemap.live)