Чи стрибне долар наприкінці червня та чому в обмінниках високі "цінники": що каже банкір

Наприкінці червня українці можуть спостерігати підвищені курси в обмінних пунктах. Але це не завжди свідчить про реальний ажіотаж, а скоріше про перестраховку самих обмінників.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Головне: Чому "цінники" в обмінниках вищі: Це не дефіцит валюти, а перестраховка бізнесу. Обмінники швидко реагують на новини та ризики, закладаючи вищу маржу в ціну.

Це не дефіцит валюти, а перестраховка бізнесу. Обмінники швидко реагують на новини та ризики, закладаючи вищу маржу в ціну. Чи буде стрибок долара: Різкого курсового "прориву" не очікується. За розрахунками, долар навряд чи перевищить 45,2 грн, а найімовірніше - триматиметься трохи нижче 45 грн.

Різкого курсового "прориву" не очікується. За розрахунками, долар навряд чи перевищить 45,2 грн, а найімовірніше - триматиметься трохи нижче 45 грн. Хто стабілізує ринок: Головним стабілізатором є Нацбанк. Завдяки режиму "керованої гнучкості" та інтервенціям на суму близько 850-900 млн доларів, регулятор згладжує небезпечні коливання.

Головним стабілізатором є Нацбанк. Завдяки режиму "керованої гнучкості" та інтервенціям на суму близько 850-900 млн доларів, регулятор згладжує небезпечні коливання. Що впливає на курс: Основними чинниками є бюджетні видатки, світові ціни на пальне та очікування міжнародної фінансової допомоги.

Основними чинниками є бюджетні видатки, світові ціни на пальне та очікування міжнародної фінансової допомоги. Інфляція під контролем: Влітку інфляція сповільнюється, що зменшує мотивацію населення та бізнесу масово скуповувати валюту. Чому змінюються курси в обмінниках Реакція на ринок: Обмінні пункти швидко реагують на коливання міжбанку, новини та суспільну напругу.

Обмінні пункти швидко реагують на коливання міжбанку, новини та суспільну напругу. Захист маржі: Щоб убезпечити себе від майбутніх змін, обмінники можуть розширювати різницю між купівлею та продажем валюти до 1-1,2 грн.

Щоб убезпечити себе від майбутніх змін, обмінники можуть розширювати різницю між купівлею та продажем валюти до 1-1,2 грн. Відсутність дефіциту: Високий цінник не означає, що валюти не вистачає. Якщо клієнти не будуть купувати валюту за завищеним курсом, обмінники будуть змушені знижувати ціну, повертаючи її до реального ринкового рівня. Ситуація на ринку та роль НБУ Як зазначає Лєсовий, поточна ситуація на валютному ринку характеризується підвищеною амплітудою коливань, але не потужною девальвацією. Головним стабілізатором залишається Нацбанк, який за допомогою інтервенцій (упродовж 22-28 червня планується спрямувати близько 850-900 млн доларів) згладжує дисбаланс попиту та пропозиції. Що стримує курс від різкого зростання Сповільнення інфляції: Очікується, що в червні інфляція знизиться до 7,85-7,9%. Сезонне здешевлення сільгосппродукції також знижує тиск на ціни.

Очікується, що в червні інфляція знизиться до 7,85-7,9%. Сезонне здешевлення сільгосппродукції також знижує тиск на ціни. Фінансова допомога: Очікування надходження міжнародних коштів підтримує бюджетну стійкість та резерви.

Очікування надходження міжнародних коштів підтримує бюджетну стійкість та резерви. Макроекономічна логіка: Долар близько 45 грн відповідає бюджетним розрахункам на 2026 рік, де середньозважений курс закладено на рівні 45,7 грн за долар. Прогноз на 22-28 червня Попри ризики, зокрема світові ціни на пальне, різкого стрибка курсу не очікується. Долар: навряд чи перевищить 45,2 грн, найбільш імовірно - трохи нижче 45 грн.

навряд чи перевищить 45,2 грн, найбільш імовірно - трохи нижче 45 грн. Євро: очікується в коридорі 51,5-52,5 грн. Головна порада: не плутати високий цінник в обміннику з дефіцитом валюти. Ринок залишається контрольованим, а очікувані інтервенції НБУ допоможуть збалансувати попит.

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