Подскочит ли доллар в конце июня и почему в обменниках высокие "ценники": что говорит банкир

Фото: что будет с курсом доллара в конце июня (Getty Images)
В конце июня украинцы могут заметить повышение курсов в обменных пунктах. Однако это не всегда свидетельствует о реальном ажиотаже, а скорее о мерах предосторожности со стороны самих обменников.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.
Главное:
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Почему "ценники" в обменниках выше: это не дефицит валюты, а перестраховка бизнеса. Обменники быстро реагируют на новости и риски, закладывая более высокую маржу в цену.
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Будет ли скачок курса доллара: резкого курсового "прорыва" не ожидается. По расчетам, доллар вряд ли превысит 45,2 грн, а, скорее всего, будет держаться чуть ниже 45 грн.
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Кто стабилизирует рынок: Главным стабилизатором является Нацбанк. Благодаря режиму "управляемой гибкости" и интервенциям на сумму около 850–900 млн долларов регулятор сглаживает опасные колебания.
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Что влияет на курс: Основными факторами являются бюджетные расходы, мировые цены на топливо и ожидания международной финансовой помощи.
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Инфляция под контролем: Летом инфляция замедляется, что снижает мотивацию населения и бизнеса массово скупать валюту.
Почему меняются курсы в обменных пунктах
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Реакция на рынок: Обменные пункты быстро реагируют на колебания межбанковского рынка, новости и общественную напряженность.
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Защита маржи: Чтобы обезопасить себя от будущих изменений, обменные пункты могут расширять разницу между покупкой и продажей валюты до 1-1,2 грн.
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Отсутствие дефицита: Высокая цена не означает, что валюты не хватает. Если клиенты не будут покупать валюту по завышенному курсу, обменники будут вынуждены снижать цену, возвращая ее к реальному рыночному уровню.
Ситуация на рынке и роль НБУ
Как отмечает Лесовой, текущая ситуация на валютном рынке характеризуется повышенной амплитудой колебаний, но не сильной девальвацией.
Главным стабилизатором остается Нацбанк, который с помощью интервенций (в течение 22-28 июня планируется направить около 850-900 млн долларов) сглаживает дисбаланс спроса и предложения.
Что сдерживает курс от резкого роста
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Замедление инфляции: Ожидается, что в июне инфляция снизится до 7,85-7,9%. Сезонное подешевение сельхозпродукции также снижает давление на цены.
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Финансовая помощь: ожидание поступления международных средств поддерживает бюджетную устойчивость и резервы.
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Макроэкономическая логика: курс доллара около 45 грн соответствует бюджетным расчетам на 2026 год, где средневзвешенный курс заложен на уровне 45,7 грн за доллар.
Прогноз на 22-28 июня
Несмотря на риски, в частности мировые цены на топливо, резкого скачка курса не ожидается.
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Доллар: вряд ли превысит 45,2 грн, скорее всего - чуть ниже 45 грн.
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Евро: ожидается в коридоре 51,5–52,5 грн.
Главный совет: не путать высокий курс в обменном пункте с дефицитом валюты. Рынок остается под контролем, а ожидаемые интервенции НБУ помогут сбалансировать спрос.
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