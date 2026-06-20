Подскочит ли доллар в конце июня и почему в обменниках высокие "ценники": что говорит банкир

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Почему "ценники" в обменниках выше: это не дефицит валюты, а перестраховка бизнеса. Обменники быстро реагируют на новости и риски, закладывая более высокую маржу в цену.

это не дефицит валюты, а перестраховка бизнеса. Обменники быстро реагируют на новости и риски, закладывая более высокую маржу в цену. Будет ли скачок курса доллара: резкого курсового "прорыва" не ожидается. По расчетам, доллар вряд ли превысит 45,2 грн, а, скорее всего, будет держаться чуть ниже 45 грн.

резкого курсового "прорыва" не ожидается. По расчетам, доллар вряд ли превысит 45,2 грн, а, скорее всего, будет держаться чуть ниже 45 грн. Кто стабилизирует рынок: Главным стабилизатором является Нацбанк. Благодаря режиму "управляемой гибкости" и интервенциям на сумму около 850–900 млн долларов регулятор сглаживает опасные колебания.

Главным стабилизатором является Нацбанк. Благодаря режиму "управляемой гибкости" и интервенциям на сумму около 850–900 млн долларов регулятор сглаживает опасные колебания. Что влияет на курс: Основными факторами являются бюджетные расходы, мировые цены на топливо и ожидания международной финансовой помощи.

Основными факторами являются бюджетные расходы, мировые цены на топливо и ожидания международной финансовой помощи. Инфляция под контролем: Летом инфляция замедляется, что снижает мотивацию населения и бизнеса массово скупать валюту.

Почему меняются курсы в обменных пунктах

Реакция на рынок: Обменные пункты быстро реагируют на колебания межбанковского рынка, новости и общественную напряженность.

Обменные пункты быстро реагируют на колебания межбанковского рынка, новости и общественную напряженность. Защита маржи: Чтобы обезопасить себя от будущих изменений, обменные пункты могут расширять разницу между покупкой и продажей валюты до 1-1,2 грн.

Чтобы обезопасить себя от будущих изменений, обменные пункты могут расширять разницу между покупкой и продажей валюты до 1-1,2 грн. Отсутствие дефицита: Высокая цена не означает, что валюты не хватает. Если клиенты не будут покупать валюту по завышенному курсу, обменники будут вынуждены снижать цену, возвращая ее к реальному рыночному уровню.

Ситуация на рынке и роль НБУ

Как отмечает Лесовой, текущая ситуация на валютном рынке характеризуется повышенной амплитудой колебаний, но не сильной девальвацией.

Главным стабилизатором остается Нацбанк, который с помощью интервенций (в течение 22-28 июня планируется направить около 850-900 млн долларов) сглаживает дисбаланс спроса и предложения.

Что сдерживает курс от резкого роста

Замедление инфляции: Ожидается, что в июне инфляция снизится до 7,85-7,9%. Сезонное подешевение сельхозпродукции также снижает давление на цены.

Ожидается, что в июне инфляция снизится до 7,85-7,9%. Сезонное подешевение сельхозпродукции также снижает давление на цены. Финансовая помощь: ожидание поступления международных средств поддерживает бюджетную устойчивость и резервы.

ожидание поступления международных средств поддерживает бюджетную устойчивость и резервы. Макроэкономическая логика: курс доллара около 45 грн соответствует бюджетным расчетам на 2026 год, где средневзвешенный курс заложен на уровне 45,7 грн за доллар.

Прогноз на 22-28 июня

Несмотря на риски, в частности мировые цены на топливо, резкого скачка курса не ожидается.

Доллар: вряд ли превысит 45,2 грн, скорее всего - чуть ниже 45 грн.

вряд ли превысит 45,2 грн, скорее всего - чуть ниже 45 грн. Евро: ожидается в коридоре 51,5–52,5 грн.

Главный совет: не путать высокий курс в обменном пункте с дефицитом валюты. Рынок остается под контролем, а ожидаемые интервенции НБУ помогут сбалансировать спрос.