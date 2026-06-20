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Подскочит ли доллар в конце июня и почему в обменниках высокие "ценники": что говорит банкир

07:30 20.06.2026 Сб
3 мин
Сколько будет стоить доллар в последнюю неделю июня?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: что будет с курсом доллара в конце июня (Getty Images)

В конце июня украинцы могут заметить повышение курсов в обменных пунктах. Однако это не всегда свидетельствует о реальном ажиотаже, а скорее о мерах предосторожности со стороны самих обменников.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Главное:

  • Почему "ценники" в обменниках выше: это не дефицит валюты, а перестраховка бизнеса. Обменники быстро реагируют на новости и риски, закладывая более высокую маржу в цену.
  • Будет ли скачок курса доллара: резкого курсового "прорыва" не ожидается. По расчетам, доллар вряд ли превысит 45,2 грн, а, скорее всего, будет держаться чуть ниже 45 грн.
  • Кто стабилизирует рынок: Главным стабилизатором является Нацбанк. Благодаря режиму "управляемой гибкости" и интервенциям на сумму около 850–900 млн долларов регулятор сглаживает опасные колебания.
  • Что влияет на курс: Основными факторами являются бюджетные расходы, мировые цены на топливо и ожидания международной финансовой помощи.
  • Инфляция под контролем: Летом инфляция замедляется, что снижает мотивацию населения и бизнеса массово скупать валюту.

Почему меняются курсы в обменных пунктах

  • Реакция на рынок: Обменные пункты быстро реагируют на колебания межбанковского рынка, новости и общественную напряженность.
  • Защита маржи: Чтобы обезопасить себя от будущих изменений, обменные пункты могут расширять разницу между покупкой и продажей валюты до 1-1,2 грн.
  • Отсутствие дефицита: Высокая цена не означает, что валюты не хватает. Если клиенты не будут покупать валюту по завышенному курсу, обменники будут вынуждены снижать цену, возвращая ее к реальному рыночному уровню.

Ситуация на рынке и роль НБУ

Как отмечает Лесовой, текущая ситуация на валютном рынке характеризуется повышенной амплитудой колебаний, но не сильной девальвацией.

Главным стабилизатором остается Нацбанк, который с помощью интервенций (в течение 22-28 июня планируется направить около 850-900 млн долларов) сглаживает дисбаланс спроса и предложения.

Что сдерживает курс от резкого роста

  • Замедление инфляции: Ожидается, что в июне инфляция снизится до 7,85-7,9%. Сезонное подешевение сельхозпродукции также снижает давление на цены.
  • Финансовая помощь: ожидание поступления международных средств поддерживает бюджетную устойчивость и резервы.
  • Макроэкономическая логика: курс доллара около 45 грн соответствует бюджетным расчетам на 2026 год, где средневзвешенный курс заложен на уровне 45,7 грн за доллар.

Прогноз на 22-28 июня

Несмотря на риски, в частности мировые цены на топливо, резкого скачка курса не ожидается.

  • Доллар: вряд ли превысит 45,2 грн, скорее всего - чуть ниже 45 грн.
  • Евро: ожидается в коридоре 51,5–52,5 грн.

Главный совет: не путать высокий курс в обменном пункте с дефицитом валюты. Рынок остается под контролем, а ожидаемые интервенции НБУ помогут сбалансировать спрос.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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