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Чи стане Ізраїль посередником у переговорах між Україною та РФ: відповідь посольства

13:32 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Чи стане Ізраїль посередником у переговорах між Україною та РФ: відповідь посольства Фото: заступниця посла Ізраїлю в Україні Міла Цур (пресслужба посольства)
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Ізраїль готовий стати посередником у можливих переговорах між Україною та РФ, проте жодна зі сторін не просить цього.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця посла Ізраїлю в Україні Міла Цур.

"Ізраїль завжди готовий у міру своїх можливостей допомагати в будь-яких мирних переговорах, бо ми цінуємо мир і ставимо цінність життя понад усе. Але, гадаю, цього залучення, імовірно, не бажає й не просить жодна зі сторін. Це схоже на ситуацію, коли забагато кухарів на одній кухні", - сказала вона.

Цур зазначила, що є інші країни, які допомагають і хочуть припинити насильство й зупинити війну, а також якнайкращого як для України, так і для РФ.

"Але можна дійти до ситуації, коли залучень і пропозицій вже забагато, і все тільки заплутується. Тож, гадаю, краще дати можливість процесу, що вже триває, дійти до кінця", - заявила заступниця посла.

Вона підкреслила, що є процес, який очолюють США, і додала, що Ізраїль "дуже хотів би побачити, що вони дійдуть до якогось результату".

Нагадаємо, у березні 2022 року тодішній прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет поговорив з президентом Володимиром Зеленським.

Перед цим Беннет без оголошення відвідав Москву, щоб обговорити кризу з російським диктатором. Ізраїль запропонував посередництво у врегулюванні ситуації.

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